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Закат над атоллом

Уже реальность: национальный климатический кризис и где его объявили - видео

© Sputnik / Алексей Жидаков
Общество
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Власти островного государства призвали международное сообщество обратить внимание на бедственную ситуацию, связанную с глобальным потеплением.

КИШИНЕВ, 11 окт - Sputnik. Маршалловы Острова объявили о климатическом кризисе национального масштаба, заявила президент республики Хильда Хайн.

"Наш парламент официально объявил о национальном климатическом кризисе. Неспособность международного сообщества адекватно отреагировать на глобальный климатический кризис, вызванный их же действиями, имеет особенно серьезные последствия для нас, как одного из четырех низменных коралловых атоллов в мире", - написала Хайн в Twitter.

​Как отмечается в резолюции, принятой парламентом, коралловые атоллы, такие как республика Маршалловы Острова, сталкиваются с серьезными проблемами в связи с резкими климатическими изменениями, "включая прогнозы значительной или полной потери суши".

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Согласно документу, признание кризиса позволит убедиться, что "нынешнее и будущие правительства будут и дальше считать борьбу с климатическими изменениями главным приоритетом страны".

Власти Островов также призвали международное сообщество обратить внимание на проблемы государств-атоллов, связанных с климатическими изменениями, и рассмотреть дополнительные меры для оказания им помощи.

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