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Города мира. Хельсинки

Составлен топ самых скучных городов Европы по мнению туристов

© Sputnik / Михаил Фомичев
Общество
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Более тысячи путешественников рассказали, где провели один из своих самых неинтересных отпусков в жизни.

КИШИНЕВ, 13 окт - Sputnik. Самый скучный отпуск туристы провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки. Такие данные приводит сервис Aviasales, пишет РИА Новости

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В соцсетях в опросе приняли участие порядка тысячи человек, объяснив, в каких городах прошел их самый неинтересных отдых.

Лидерство в этом топе захватила столица Финляндии, за которую проголосовали 30% респондентов. Туристам не понравились в Хельсинки плохая погода и небольшое число достопримечательностей. Путешественники сообщили, что всего "за неделю там можно соскучиться по дому".

Четверть респондентов сочла скучным отпуск в Братиславе: "Неинтересные достопримечательности, невкусная еда и дорогие сувениры". Ряд путешественников отметили, что "прогуливаясь по ночной Братиславе в будни, не следует удивляться тому, что не найдете мест с живой музыкой, а в барах почти не будет людей".

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Еще 15% людей пожалели об отпуске в Карловых Варах, назвав город маленьким с небольшим числом развлечений. Посетить чешскую здравницу стоит с однодневной экскурсией, считают бывалые путешественники. 

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В Мюнхене разочаровались 10% опрошенных. Одни туристы пожаловались, что "после восьми вечера некуда пойти, кроме пивных баров", а другие — на отсутствие необычных достопримечательностей.

Около 7% респондентов ожидали большего от Варшавы: "Оказалось, что это скучный, серый город с минимумом культурно-исторических объектов". Часть путешественников все же считает, что столица Польши — хорошая остановка для дальнейшего путешествия по Европе.

В Пизу больше не поедут порядка 5% туристов. Они отметили, что "кроме башни, там не на что смотреть". Однако эти же респонденты признались, что город спокойный, симпатичный и значительно дешевле Венеции.

По 4% голосов получили Вильнюс и Минск. В столице Литвы туристы скучали по вечерам и не знали, чем заняться, а в белорусской столице они отметили пустоту и "отсутствие изюминки".

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