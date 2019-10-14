Покров день 2019: что нам следует делать 14 октября, а что возбраняется

Светлый православный праздник каждый год отмечается 14 октября: читайте в обзоре Sputnik об его истории, сути и связанных с ним традициях.

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. В церковном календаре 14 октября (1 октября по старому стилю) - день Покрова Пресвятой Богородицы, в память явления во Влахернском храме в Константинополе Богоматери, простирающей свою ризу над всеми верующими. Это непереходящий православный праздник.

История праздника

Чудесное явление Божией Матери произошло в середине Х века в церкви, где хранилась риза Богоматери, Ее головной покров и часть пояса, перенесенные из Палестины в V веке.

В те дни столица Византийской империи Константинополь была осаждена сарацинами: городу угрожало разрушение, многочисленным храмам — поругание, христианам — жестокие казни и рабство. И во время воскресного всенощного бдения храм был переполнен молящимися, у которых осталась одна надежда на помощь Божию.

© Sputnik / Макс Альперт Репродукция иконы "Покров Богоматери" XVII века из собрания музея Новодевичьего монастыря

В четвертом часу ночи святой Андрей, подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Богородицу, озаренную небесным светом в окружении ангелов и святых. Царицу Небесную сопровождали Иоанн Креститель и апостол Иоанн Богослов.

Преклонив колена, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со Своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми, знаменуя тем подаваемую Ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов.

Богородица просила Иисуса Христа принять молитвы всех людей, призывающих Его Имя и прибегающих к Ее заступлению.

Покров Пресвятой Богородицы - храмовый праздник города Кишинева.

Традиции Покрова дня

В народном сознании христианский смысл Покрова тесно переплелся со сменой времен года, пережитками языческих верований, бытовыми хлопотами. Обычно в это время заканчивались сельскохозяйственные работы, крестьяне готовились к зиме, девушки собирались на посиделки, начинался осенний свадебный сезон.

© Sputnik / Владимир Астапкович Икона Пресвятой Богородицы

В народе считалось, что покров — "встреча Осени с Зимой". Люди ждали первый иней, который "покрывал" землю и был предзнаменованием надвигающихся холодов. Крестьяне также связывали слово "покров" с обычаем, согласно которому после свадьбы женщина могла ходить только с покрытой головой. "Простоволосыми" разрешалось ходить только незамужним девушкам.

Что нельзя делать на Покров

Как в любой религиозный праздник, на Покров Пресвятой Богородицы нельзя делать серьезную хозяйственную работу, а также выполнять многие домашние обязанности: строить, копать, убирать, стирать, шить, вязать, гладить. Также на Покров нельзя занимать деньги.

Девушке, которая стремится поскорее выйти замуж, на Покров нельзя делать следующее: долго залеживаться в постели; пренебрегать советами старших, у которых уже может быть на примете кандидат в женихи.

Церковь предписывает верующим в этот день сходить на утреннюю службу в храм. День Пресвятой Покровы Богородицы лучше посвятить молитвам и благочестивым мыслям.

Что можно делать на Покров

На Покров обычно угощают домашними блюдами родных и друзей. Также принято поздравлять семейные пары.

В этот день обязательно нужно подавать милостыню просящим, приговаривая при этом про себя: "На двоих". Также принято покупать цветы и ставить их в вазу в центре стола.

Празднование нужно было провести весело и ярко, чтоб весь год был таким же насыщенным. В народе с Покрова начинают играть свадьбы. "Покров, покров, покрой мою голову хоть платочком, хоть тряпочкой, чтобы не осталась я в девках", — такой заговор обычно приговаривали молодые незамужние девушки, украшая икону Девы Марии собственноручно вышитым рушником.

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