Ученые назвали признак преждевременной смерти у мужчин

Шведские ученые выяснили, что количество сердечных сокращений в состоянии покоя связано с продолжительностью жизни у мужчин.

КИШИНЕВ, 17 окт — Sputnik. Количество сердечных сокращений в состоянии покоя серьезно влияет на продолжительность жизни мужчин, сообщает портал MedicalXpress.

Так, пульс чаще 75 ударов в минуту у мужчин в состоянии покоя может говорить о риске преждевременной смерти.

С 1973 года ученые проводили исследование с участием 798 мужчин, родившихся в 1943 году в Гетеборге, Швеция.

Каждый доброволец заполнил анкету, в которой рассказал об образе жизни, уровне стресса и истории сердечно-сосудистых заболеваний в семье.

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Затем специалисты разделили их на четыре группы по частоте сердцебиения: 55 и меньше, 55-65, 65-75 и более 75 ударов в минуту.

Исследователи выяснили, что многие мужчины, у которых пульс был более 55 ударов, курили, мало двигались и чаще подвергались стрессу.

При этом уровень смертности от различных сердечных заболеваний и других причин в группе с пульсом более 75 ударов был вдвое выше, чем у пациентов с частотой сердечных сокращений менее 55 ударов в минуту.

Ранее генетики выяснили, почему женщины живут дольше мужчин.

Продолжительная жизнь женщин может быть связана не с их более "трезвым" подходом к жизни, а с наличием дополнительной копии гена, замедляющего старение. К такому выводу пришли генетики.

"Мы давно задумываемся о том, почему женщины живут дольше мужчин. Многие люди думают, что у этого различия между полами есть эволюционные корни. В частности, продолжительная жизнь позволяет женщинам дольше ухаживать за своим потомством и внуками", — заявила Дена Дубал (Dena Dubal) из Университета Калифорнии в Сан-Франциско (США).

По статистике ВОЗ, средняя продолжительность жизни человека на сегодняшний день составляет 71 год. Во всех странах мира, от самых бедных государств Африки и до богатейших стран Европы, продолжительность жизни женщин стабильно остается выше, чем у мужчин — 73 года против 68 лет.

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Что интересно, эта зависимость, как недавно выяснили антропологи, одинаково ярко проявляется как среди народов, "застрявших" в первобытно-общинном строе, так в цивилизованных странах.

Причиной этого традиционно считается то, что мужчины более склонны к риску, ожирению, употреблению алкоголя, табака и наркотиков, из-за чего они более подвержены болезням сердца и сосудов.

Дубал и ее коллеги выяснили, что этот "разрыв между полами" задается не только социальными, но и генетическими факторами, наблюдая за жизнью четырех групп крайне необычных мышей с модифицированной ДНК.

Ученые, как отмечает Дубал, давно подозревают, что многие различия в работе мозга и других органов мужчин и женщин могут быть связаны с тем, как работают и устроены половые хромосомы.

Дело в том, что "мужская" Y-хромосома почти не содержит в себе жизненно важных генов. Ее можно вообще удалить из генома, перенеся несколько критически важных участков ДНК, необходимых для запуска программы развития зародыша, в другие сегменты генома.

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В свою очередь, женская X-хромосома критически важна для жизни и слабого, и сильного пола, и нарушения в работе ее генов обычно заканчиваются фатально. Эти особенности половых хромосом натолкнули Дубал и ее команду на мысль, что долголетие женщин может быть связано с "лишней" X-хромосомой.