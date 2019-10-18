Таяние вечной мерзлоты имеет свою "цену": каков размер ущерба в России

Сумма ежегодных убытков, которые несут конструкции и инфраструктура, исчисляется десятком миллиардов рублей.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей ежегодно. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.

Russia plans to pay more attention to the impact climate change is having on its vast permafrost area https://t.co/gBUua2uzAa — Bloomberg (@business) 18 October 2019

​Как отметил чиновник, оттаивание почвы несет угрозу для инфраструктуры и большого числа строений в Арктике.

По его словам, изучение вечной мерзлоты является одним из приоритетов государства.

"Проблему необходимо решать, поскольку ущерб растет с каждым годом", — подчеркнул Крутиков.

В сентябре ученые из Томского государственного университета сообщили об обнаружении в тундре Ямало-Ненецкого округа "оазисов" с бурно растущими кустарниками и травой. Они утверждают, что подобная климатическая аномалия вызвана таянием вечной мерзлоты.

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