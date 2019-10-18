06:33 19 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Высокоширотная полярная экспедиция на Шпицберген в рамках проекта Арктика – 2015

Таяние вечной мерзлоты имеет свою "цену": каков размер ущерба в России

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
Получить короткую ссылку
53 0 0
Sputnik Молдова

Сумма ежегодных убытков, которые несут конструкции и инфраструктура, исчисляется десятком миллиардов рублей.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей ежегодно. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.

​Как отметил чиновник, оттаивание почвы несет угрозу для инфраструктуры и большого числа строений в Арктике.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа
© Sputnik / Илья Тимин
Вечная мерзлота: кто обитает на архипелаге Земля Франца-Иосифа
16

По его словам, изучение вечной мерзлоты является одним из приоритетов государства.

"Проблему необходимо решать, поскольку ущерб растет с каждым годом", — подчеркнул Крутиков.

В сентябре ученые из Томского государственного университета сообщили об обнаружении в тундре Ямало-Ненецкого округа "оазисов" с бурно растущими кустарниками и травой. Они утверждают, что подобная климатическая аномалия вызвана таянием вечной мерзлоты.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Вечная мерзлота: кто обитает на архипелаге Земля Франца-Иосифа
Таяние вечной мерзлоты
К чему приведет глобальное потепление - ученые дали ответ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Модель демонстрирует творение Fabiana Milazzo на неделе моды в Сан-Паулу, Бразилия
Самые яркие фото недели. 12 - 18 октября
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы
Готовы ли кишиневцы к выборам мэра столицы - видео
Борьба за кресло мэра Кишинева
Борьба за кресло мэра Кишинева: кто кого?

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться