Таяние вечной мерзлоты имеет свою "цену": каков размер ущерба в России

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Потери России, вызванные таянием вечной мерзлоты, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей ежегодно. Об этом он заявил в комментарии Bloomberg.
Russia plans to pay more attention to the impact climate change is having on its vast permafrost area https://t.co/gBUua2uzAa— Bloomberg (@business) 18 October 2019
Как отметил чиновник, оттаивание почвы несет угрозу для инфраструктуры и большого числа строений в Арктике.
По его словам, изучение вечной мерзлоты является одним из приоритетов государства.
"Проблему необходимо решать, поскольку ущерб растет с каждым годом", — подчеркнул Крутиков.
В сентябре ученые из Томского государственного университета сообщили об обнаружении в тундре Ямало-Ненецкого округа "оазисов" с бурно растущими кустарниками и травой. Они утверждают, что подобная климатическая аномалия вызвана таянием вечной мерзлоты.
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