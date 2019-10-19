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Белла Хадид

Красивейшая женщина в мире: ее определили не как-нибудь, а "научно" - фото

© AP Photo / Evan Agostini
Общество
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Sputnik Молдова

Претендентки на лестное звание оценивались по тому, насколько пропорций лица соответствуют формуле "золотого сечения".

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Исследование пластического хирурга Джулиана Де Сильвы показало, что ближе всего к идеальному соотношению черт лицо американской супермодели Беллы Хадид, сообщает The Sun.

​Он рассчитал по формуле "золотого сечения" пропорции лиц нескольких знаменитостей, измерив расположение их губ, носа, подбородка, лба и челюсти.
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

"Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства, — заявил доктор. —У нее был самый высокий общий показатель по подбородку — 99,7%. До идеальной формы не хватило всего 0,3%".

Второе место заняла певица Бейонсе (92,44%).

Шоу Бейонсе в Москве, архивное фото
© Sputnik / Григорий Сысоев
Шоу Бейонсе

Третьей стала актриса Эмбер Херд (91,85%), у которой оказался самый совершенный нос.

Эмбер Херд
© AFP 2019 / LUCAS BARIOULET
Эмбер Херд

В десятку также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.

Пластический хирург рассказал, что новые методы компьютерного сопоставления помогут ученым попробовать ответить на вопрос — что делает человека физически красивым, а также грамотнее планировать операции пациентов.

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