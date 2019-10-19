Красивейшая женщина в мире: ее определили не как-нибудь, а "научно" - фото

Претендентки на лестное звание оценивались по тому, насколько пропорций лица соответствуют формуле "золотого сечения".

КИШИНЕВ, 19 окт – Sputnik. Исследование пластического хирурга Джулиана Де Сильвы показало, что ближе всего к идеальному соотношению черт лицо американской супермодели Беллы Хадид, сообщает The Sun.

Bella Hadid is the most beautiful woman in the world according to Beauty Phi, which says her face shape, lips and chin are perfect https://t.co/9wshnfCcFL — The Sun (@TheSun) 15 October 2019

​Он рассчитал по формуле "золотого сечения" пропорции лиц нескольких знаменитостей, измерив расположение их губ, носа, подбородка, лба и челюсти.

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94, 35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.

"Белла была абсолютным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства, — заявил доктор. —У нее был самый высокий общий показатель по подбородку — 99,7%. До идеальной формы не хватило всего 0,3%".

Второе место заняла певица Бейонсе (92,44%).

© Sputnik / Григорий Сысоев Шоу Бейонсе

Третьей стала актриса Эмбер Херд (91,85%), у которой оказался самый совершенный нос.

© AFP 2019 / LUCAS BARIOULET Эмбер Херд

В десятку также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.

Пластический хирург рассказал, что новые методы компьютерного сопоставления помогут ученым попробовать ответить на вопрос — что делает человека физически красивым, а также грамотнее планировать операции пациентов.

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