В каких странах женщинам живется комфортно, а где совсем даже наоборот

Рейтинг Women, Peace, and Security Index (WPS Index) составляют с 2017 года престижный журнал и два исследовательских центра.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. На сей раз в классификации просчитаны позиции 167 стран мира, сообщает американский журнал National Geographic.

Рейтинг Women, Peace, and Security Index (WPS Index) составляется с 2017 года. Помимо National Geographic в составлении рейтинга принимали участие Джорджтаунский институт по вопросам женщин, мира и безопасности, а также Институт исследований проблем мира в Осло.

Для формирования рейтинга применялось три основных показателя: вовлеченность в общественно-политическую и экономическую жизнь, безопасность и справедливость, которая, в основном, понимается как отсутствие дискриминации.

Первое место занимает Норвегия, за ней следуют Швейцария и Финляндия. В пятерку также вошли Дания и Исландия.

Россия в списке делит 50-е место с Грецией. Украина занимает 105-е место.

Молдова - на 64-й позиции, между Суринамом и Руандой. Румыния - 53-я, Украина - 105-я.

Последние три места в рейтинге достались Сирии, Афганистану и Йемену.

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