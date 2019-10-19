Идеальный домашний любимец: выбор ветеринаров вас удивит

Лавры первенства были отданы питомцу, который не требует от владельца много внимания и денежных средств.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Специалисты уверены, что в качестве домашнего животного для современного человека идеально подходят змеи.

Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Ветеринары отметили, что эти представители фауны самостоятельны и не требуют много внимания и денежных средств. Кроме того, большой плюс в том, что от них нет запаха и они не портят мебель.

При этом специалисты пресс-службы московского комитета ветеринарии подчеркнули, что питомцу необходим террариум, имитирующий условия обитания в естественных условиях.

"Это создаст наибольший комфорт для змеи и украсит дом в целом", - отметили эксперты.

Ветеринары добавили, что змей можно брать в руки.

"Змеи реагируют на человеческое тепло и могут пригреться. Также их можно поглаживать, но не против чешуи. Если змея недовольна, то она может начать шипеть. В таком случае ее необходимо оставить в покое", — пояснили они.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK