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Идеальный домашний любимец: выбор ветеринаров вас удивит

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова

Лавры первенства были отданы питомцу, который не требует от владельца много внимания и денежных средств.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Специалисты уверены, что в качестве домашнего животного для современного человека идеально подходят змеи.

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© Facebook / Galina Vogt
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Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Ветеринары отметили, что эти представители фауны самостоятельны и не требуют много внимания и денежных средств. Кроме того, большой плюс в том, что от них нет запаха и они не портят мебель.

При этом специалисты пресс-службы московского комитета ветеринарии подчеркнули, что питомцу необходим террариум, имитирующий условия обитания в естественных условиях.

"Это создаст наибольший комфорт для змеи и украсит дом в целом", - отметили эксперты.

Ветеринары добавили, что змей можно брать в руки.

"Змеи реагируют на человеческое тепло и могут пригреться. Также их можно поглаживать, но не против чешуи. Если змея недовольна, то она может начать шипеть. В таком случае ее необходимо оставить в покое", — пояснили они.

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