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Орешки

Вниманию граждан Молдовы: названы орехи, которые продлевают жизнь

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова

Если употреблять в пищу эти виды орехов, есть шанс укрепить организм, насытить его полезными веществами, продлить молодость, заручиться долголетием.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. В список самых полезных вошли кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора.

Все эти орехи следует употреблять один-два раза в неделю, небольшими порциями (около 35 граммов). Совместное употребление орехов и зерновых, например, выпечка с ореховой начинкой, мюсли или другие комбинированные завтраки усугубляют аминокислотный дисбаланс в организме.

Поэтому целесообразно употреблять орехи совместно с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.

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© Sputnik / Владимир Песня
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Отмечается, что орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3, но не стоит забывать, что, несмотря на дефицит аминокислот в белке орехов, это высококалорийный продукт.

У людей, регулярно потребляющих орехи, уменьшается риск заболеть коронарной недостаточностью, а также снижается концентрация холестерина в крови. Кроме того, их советуют включать в диету людям с сахарным диабетом.

Так, кешью активизирует обмен белка и жировых кислот, понижает холестерин и укрепляет иммунитет, а лесной орех предотвращает онкологические заболевания и полезен после физических нагрузок.

Орехи
© Sputnik / Miroslav Rotari
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При этом грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и помогают в укреплении кровеносных сосудов, а аминокислоты арахиса помогают в борьбе со старением организма.

Кедровые же орешки хорошо влияют на женский организм, существенно увеличивают объем молока в организме матери и помогают избавиться от дерматологических проблем, а миндаль — отличный антидепрессант, гармонизирует углеводный обмен, способствует похудению и улучшает работу кишечника.

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Теги:
польза, питание, орехи


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