Маро: так зовут новорожденную дочку Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

Девочка родилась сегодня сразу после полуночи, в 0:17. Ее вес 3,05 килограмма, а рост — 51 сантиметр.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

"Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая", — написала она в твиттере.

Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая:) pic.twitter.com/yEJm2dp874 — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 октября 2019 г.

​Девочка родилась сегодня сразу после полуночи, в 0:17. Ее вес 3,05 килограмма, а рост — 51 сантиметр.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян

У четы есть дочь Марьяна, которая родилась в 2013 году, и сын Баграт, годом меньше.

Маргарита Симоньян также поблагодарила всех, кто поздравил родителей с пополнением семейства.

Дорогие добрые люди!



Спасибо всем за поздравления и поддержку! Очень растрогали.



Лялечка наша машет крохотными ручками и всем передает привет:)) — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 октября 2019 г.

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