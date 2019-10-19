02:05 20 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.35
  • USD17.41
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.70
Поиск
Маргарита Симоньян

Маро: так зовут новорожденную дочку Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

© Photo : НТВ
Общество
Получить короткую ссылку
26610
Sputnik Молдова

Девочка родилась сегодня сразу после полуночи, в 0:17. Ее вес 3,05 килограмма, а рост — 51 сантиметр.

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.

"Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая", — написала она в твиттере.

​Девочка родилась сегодня сразу после полуночи, в 0:17. Ее вес 3,05 килограмма, а рост — 51 сантиметр.

Литературные чтения журнала Русский пионер Симоньян и Кеосаян
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян

У четы есть дочь Марьяна, которая родилась в 2013 году, и сын Баграт, годом меньше.

Маргарита Симоньян также поблагодарила всех, кто поздравил родителей с пополнением семейства.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Симоньян: борщ, майонез, укроп, пирожки нарушили "законы Цукерберга"
Маргарита Симоньян признана лучшим медиаменеджером России


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Заключенный по имени Никос Алексис в пекарне самой большой в мире исправительной колонии Райкерс
Будни самой большой тюрьмы в мире - фотолента
Полиция спасла четыре тысячи черепах
Полиция спасла четыре тысячи черепах
Профиль кандидатов на местных выборах в Молдове
Кандидаты на местных выборах: разница между 2015 и 2019-м

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться