Маро: так зовут новорожденную дочку Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна

КИШИНЕВ, 19 окт — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что родила дочку.
"Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая", — написала она в твиттере.
Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая:) pic.twitter.com/yEJm2dp874— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 октября 2019 г.
Девочка родилась сегодня сразу после полуночи, в 0:17. Ее вес 3,05 килограмма, а рост — 51 сантиметр.
У четы есть дочь Марьяна, которая родилась в 2013 году, и сын Баграт, годом меньше.
Маргарита Симоньян также поблагодарила всех, кто поздравил родителей с пополнением семейства.
Дорогие добрые люди!— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 19 октября 2019 г.
Спасибо всем за поздравления и поддержку! Очень растрогали.
Лялечка наша машет крохотными ручками и всем передает привет:))
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