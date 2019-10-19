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Воздушный шар над храмом Рамсеса III в Люксоре, Египет

Археологическая сенсация в Луксоре: подробности от египетских ученых - фото

© AP Photo / Amr Nabil
Общество
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Sputnik Молдова

Крупнейшее захоронение с многочисленными мумиями обнаружено специалистами при раскопках на юге страны.

КИШИНЕВ, 19 окт - Sputnik. Египетское археологи нашли мумии женщин, детей и мужчин 22-ой династии фараонов в 30-ти деревянных цветных гробах в районе кладбища аль-Асасиф в Луксоре на юге страны, сообщил в субботу египетский новостной портал "Аль-йум ас-сабиа" со ссылкой на генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафу Вазири.

"Захоронение находилось на глубине одного метра от поверхности земли. В первом ряду лежали 18 гробов, а во втором - 12. В них похоронены мужчины и женщины, три гроба предназначались для детей. Гробы, возраст которых составляет три тысячи лет, хорошо сохранились, в том числе цвета на них и надписи. Захоронение относится к правлению 22-й династии фараонов", - уточнил Вазири.

​Как отметил министр по делам древностей Египта Халид аль-Инани, "эта археологическая находка одна из самых важных в современную эпоху, все найденные гробы никогда не открывались и не трогались".

Археологи работают с черным гранитным саркофагом с тремя мумиями, найденным при раскопках в Александрии на северном побережье Египта.
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
В Египте в загадочном черном саркофаге обнаружили три мумии
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Как уточнили в совете, гробы будут отреставрированы, а потом их выставят в Большом египетском музее, который откроется в следующем году возле пирамид в Гизе.

Под эту находку в музее выделят целый зал под названием "Захоронение в Аль-Асасифе".

Ранее в этом месяце Египет представил две археологических находки в Луксоре, включая промышленную зону в западной долине города, известную как Долина обезьян.

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