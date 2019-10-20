Патриарх Кирилл о миссии Церкви

Предстоятель РПЦ высказал свое видение вопроса в проповеди после освящения Успенского собора Свенского Свято-Успенского монастыря в Брянске.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал деятельность Русской православной церкви (РПЦ) необходимым условием для полного раскрытия потенциала народа России.

"Чем сильнее дух, тем сильнее потенциал человека, чем сильнее дух народа - тем сильнее его потенциал. Если человеку невоцерковленному, далекому от церкви, в двух словах сказать, для чего нужна церковь - церковь… нужна для того, чтобы был силен дух нашего народа", - сказал патриарх в проповеди после освящения Успенского собора Свенского Свято-Успенского монастыря в Брянске в субботу.

Патриарх Кирилл заявил, что именно от силы духа человека зависит воплощение любой героической идеи.

"Если и есть неверующие люди, которые признают само явление героизма, им нужно очень сильно задуматься, что такое герой и что такое героизм, как человек отдает самого себя, иногда жизнь самых близких людей, во имя идеи? Во времена Великой Отечественной войны была всеохватывающая, народная идея спасения страны.… Идея - это то, что принадлежит нашему духу, и поэтому реализация такой героической идеи, как защита отечества, осуществляется в первую очередь на уровне человеческого духа, души человеческой", - добавил он.

Он призвал православных христиан особенно заботиться об укреплении веры у детей и молодежи.

"Мое особое слово - к детям, к молодежи, к родителям, мамам и папам, бабушкам и дедушкам - заботьтесь об укреплении духа, а значит, и веры в сердцах ваших детей и внуков! Не отдавайте их злому хищнику-дьяволу, который истребляет самое главное - он выклевывает из сердца человека веру, он разрушает человеческую душу", - обратился к верующим патриарх.

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