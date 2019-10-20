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Картонная коробка

Чтобы студенты не отвлекались и не списывали: что придумали в Индии - фото

© Flickr/ SalTheColourGeek
Общество
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Sputnik Молдова

Директор учебного заведения заявил, что это "был всего лишь эксперимент", а студенты согласились принять в нем участие.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. В Индии студенты одного из колледжей сдавали экзамены с коробками на голове, сообщает издание The Times of India.
В картонных коробках были прорезаны отверстия, чтобы ученики могли видеть задание.

Фотографии с экзамена опубликовал пользователь Twitter dinesh_akula.

​Директор учебного заведения заявил, что это "был всего лишь эксперимент", а студенты согласились принять в нем участие.

Отмечается, что правительство штата, где находится колледж, приказало немедленно прекратить эту практику.

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