07:01 21 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.37
  • USD17.40
  • RUB0.27
  • RON4.07
  • UAH0.69
Поиск
Глаз

Краситься и носить накладные ресницы: новые права новозеландских солдат

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
70 0 0
Sputnik Молдова

Военное руководство страны стремилось таким образом показать, что с точки зрения личной гигиены и внешнего вида различий между мужчинами и женщинами - нет.

КИШИНЕВ, 20 окт - Sputnik. Силы обороны Новой Зеландии внесли изменения в рекомендации по уходу за собой и внешнему виду служащих, включая мужчин, сообщает Daily Mail.

Новые правила вступят в силу 1 ноября.

Девушки показали мастерство управления КамАЗом и УАЗом
Минобороны РФ
Опасно красивые виражи сделали женщины-военнослужащие на КамАЗах

С этого дня служащие смогут наносить неброский макияж, красить ногти прозрачным и светлым лаком, а также носить накладные ресницы. Кроме того, им разрешат пользоваться духам и одеколоном.

Однако по-прежнему нельзя будет носить пирсинг, а также необычные прически.

Контр-адмирал флота Дэвид Проктор отметил, что такими нововведениями военное руководство хочет показать, что с точки зрения личной гигиены и внешнего вида различий между мужчинами и женщинами нет.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Вице-премьер Молдовы пообещала НАТО, что в армию страны пойдут женщины


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Как жители Молдовы голосовали на местных выборах в Кишиневе
Как жители Молдовы голосуют на местных выборах в Кишиневе
Кишиневцы рассказали, за что отдали свой голос на выборах
Кишиневцы рассказали, за что отдали свой голос на выборах
Профиль кандидатов на местных выборах в Молдове
Кандидаты на местных выборах: разница между 2015 и 2019-м

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться