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Кино и зрители.

Кто из героев киноэкрана мог бы стать национальным лидером: выбор россиян

© Sputnik / Aleksei Danichev
Общество
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Sputnik Молдова

Среди самых главных черт характера идеального политика большинство опрошенных назвали честность, образованность и компетентность, а также близость к народу.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Мнение россиян о том, кто из экранных персонажей в наибольшей мере наделен качествами лидера и морального авторитета, выявил опрос ВЦИОМ.

Среди самых главных черт характера идеального политика большинство опрошенных назвали честность (44%), образованность и компетентность (31%), а также близость к народу (26%). В списке также оказались умение эффективно организовывать работу других людей (25%), ум (22%), хорошая информированность о положении дел в стране (21%) и наличие четкой программы действий (18%).

По мнению респондентов этим качествам прежде всего соответствует Штирлиц из сериала "Семнадцать мгновений весны" (так считают 20% участников исследования).
Актер Вячеслав Тихонов
© Sputnik /
Вячеслав Тихонов в роли Штирлица.

На втором месте профессор Преображенский, персонаж фильма "Собачье сердце" (12%).

Открытие памятника героям фильма Собачье сердце в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Александр Гальперин
Памятника героям фильма "Собачье сердце" в Санкт-Петербурге.

Далее следуют, Данила Багров из "Брата" и "Брата-2"  и Мария Швецова из сериала "Тайны следствия" - по 11%.

Актер Сергей Бодров-младший
© Sputnik / Галина Кмит
Данилу Багрова из фильма "Брат" признали главным супергероем России

Большинство готовы были бы проголосовать на президентских выборах за выбранного киногероя: каждый четвертый (26%) точно отдал бы голос за такого кандидата, 50% — скорее проголосовали бы за него.

Точно не отдали бы голоса восемь процентов, скорее не отдали бы — 12%.

Респонденты, которые не стали бы голосовать за такого кандидата, объяснили это тем, что в политику должны идти профессионалы (39%), а также отсутствием в предлагаемом списке таких качеств, как лидерство, уверенность и доверие людей (19%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 26 сентября и 1 октября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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