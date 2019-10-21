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Беспрецедентная акция австралийских СМИ в защиту права на информацию - фото

CC0 / Pixabay / TayebMEZAHDIA
Общество
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Sputnik Молдова

Инициатива с четким посылом сплотила тех, кто в ежедневной практике конкурирует за внимание аудитории.

КИШИНЕВ, 21 окт - Sputnik. Крупнейшие австралийские газеты в понедельник вышли из печати с одинаковыми передовицами, в которых большинство текста было вымарано черным, как после прохождения цензуры. 

Акция the Right to Know ("Право знать") была направленной на защиту свободы СМИ, сообщает издание Sydney Morning Herald.

​Как пишет газета, в коалицию медиакомпаний the Right to Know, которые организовали акцию в понедельник, входят такие СМИ, как Nine, News Corp, ABC, SBS, Guardian и другие.

Издание отмечает, что данная акция показала небывалую сплоченность между медиакомпаниями, являющимися конкурентами.

На передовицах всех изданий черным цветом закрашены строки, внизу страниц написано: "Когда правительство скрывает от вас правду, что оно утаивает?".

​Согласно газете, участники акции призывают к большей защите свободы СМИ и борьбе против секретности, которая мешает журналистам привлекать к ответственности лица, находящиеся у власти.

Они выступают с шестью требованиями: дать медиакомпаниям право на оспаривание ордера на обыск, обеспечить защиту информаторов, наложить ограничение на секретность, провести реформу, направленную на защиту свободы информации, а также реформу закона о клевете, и предоставить журналистам исключения, чтобы защитить их от судебного преследования.

Газета сообщает, что медиакомпании давно были обеспокоены угрозами журналистике, но их недовольство возросло после двух полицейских рейдов в этом году. В частности, 4 июня этого года полиция приехала в дом журналистки медиахолдинга News Corp Анники Сметерст (Annika Smethurst). В апреле 2018 года она опубликовала материал, в котором утверждалось, что Управление радиотехнической обороны (разведслужба Австралии) планирует секретно получать электронные письма, текстовые сообщения и банковские данные граждан страны без их согласия. Пятого июня полиция прибыла в штаб-квартиру компании ABC в Сиднее в связи с публикациями 2017 года, обвиняющими спецназ Австралии в совершении военных преступлений в Афганистане.

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