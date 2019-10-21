Достижение Владимира Соловьева, которое оценила Книга рекордов Гиннесса

Российский телеведущий побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели.

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Телеведущего Владимира Соловьева внесли в Книгу рекордов Гиннесса, говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что журналист побил рекорд по самому длительному пребыванию в эфире в течение одной недели.

Как следует из опубликованной информации, с 18 по 24 марта 2019 года кадры с участием Соловьева транслировали по телевидению 25 часов 53 минуты и 57 секунд.

Российский телеведущий более чем на четыре часа перекрыл рекорд японца Монта Мино.

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