Моника Левински вернулась: чтобы продюсировать сериал о публичном позоре

МОСКВА, 22 окт – Sputnik. Моника Левински и Макс Джозеф станут продюсерами документального фильма "15 минут позора" (15 Minutes of Shame) для HBO, сообщает Variety.
Картина расскажет о людях, переживших публичное унижение.
Сама Моника побывала в такой ситуации в 1998 году, когда оказалась в центре скандала из-за сексуальной связи с президентом США Биллом Клинтоном.
"Левински как социальный активист по борьбе с буллингом с неоспоримым авторитетом – прекрасный партнер для этого проекта", — подчеркнула Сара Обри, которая возглавляет отдел оригинального контента в HBO.
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