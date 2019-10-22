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Моника Левински

Моника Левински вернулась: чтобы продюсировать сериал о публичном позоре

© AFP 2019 / Theo Wargo
Общество
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Sputnik Молдова

Моника Сэмилл Левински, если кто не помнит, в бытность стажером Белого дома стала героиней общественного и политического скандала вокруг ее сексуальной связи с президентом Соединённых Штатов Биллом Клинтоном.

МОСКВА, 22 окт – Sputnik. Моника Левински и Макс Джозеф станут продюсерами документального фильма "15 минут позора" (15 Minutes of Shame) для HBO, сообщает Variety.

Картина расскажет о людях, переживших публичное унижение.

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Сама Моника побывала в такой ситуации в 1998 году, когда оказалась в центре скандала из-за сексуальной связи с президентом США Биллом Клинтоном.

"Левински как социальный активист по борьбе с буллингом с неоспоримым авторитетом – прекрасный партнер для этого проекта", — подчеркнула Сара Обри, которая возглавляет отдел оригинального контента в HBO.

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