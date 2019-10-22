Неизвестное свойство популярного препарата: уничтожать "неправильные" клетки

Средство, которое добывается из африканских растений и приносит пользу многим страдающим нарушениями деятельности сердца, имеет еще один полезный эффект.

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Ученые выяснили, что уабаин (от сомалийского waabaayo, "яд стрелы"), вещество, входящее в состав препаратов от аритмии, может избирательно уничтожать стареющие клетки, в том числе те, которые образуются при развитии рака или из-за воздействия радиотерапии, химиотерапии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Metabolism.

Клеточное старение — это естественный процесс, с помощью которого организм освобождается от поврежденных клеток. С возрастом процесс очищения от старых клеток становится все менее эффективным. Если иммунная система вовремя их не уничтожит, они могут переродиться в злокачественные и вызвать онкологическое заболевание.

Поэтому ученые постоянно ищут новые лекарства, инициирующие гибель постаревших клеток.

Такие лекарства называются сенолитиками.

Подобным действием обладает, например, препарат навитоклакс, применяемый при лечении лейкемии и лимфомы. Но он вызывает серьезные побочные эффекты — гибель тромбоцитов и макрофагов в крови.

Исследователи из Лондонского института медицинских наук вместе со своими немецкими коллегами предложили использовать в качестве сенолитического средства широкого спектра действия уабаин, входящий в состав лекарств от сердечной недостаточности, мерцательной аритмии и других нарушениях сердечного ритма.

Протестировав уабаин на нормальных и стареющих клетках мышей, ученые показали, что он уничтожает стареющие клетки, в том числе в случаях предраковых поражений печени и при лучевой терапии. Уабаин входит в состав группы сердечных гликозоидов.

"Эти препараты уже используются в клинике, поэтому они могут быть использованы для лечения длинного списка заболеваний, включая рак. Это то, что мы стремимся исследовать вместе с коллегами-врачами", — сказал ведущий автор исследования профессор Хесус Хиль.

Авторы отмечают, что использование препаратов в клинической практике, позволяют протестировать их действие в реальной жизни. Это уникальная возможность для исследователей.

Если сенолитическое действие гликозоидов подтвердится, их можно будет ввести в применение очень быстро.

Старение клеток вызывает такие заболевания, как рак, артрит, атеросклероз, фиброз, катаракта.

Создание лекарств, уничтожающих стареющие клетки, позволит существенно повысить качество жизни многих людей.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK