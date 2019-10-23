Визитная карточка Путина стоит на интернет-продажах до 2 миллионов рублей

Лот продается на одном из веб-ресурсов в категории "хобби и отдых" и отнесен к типу "вещи знаменитостей, автографы".

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.

Как указано на официальном портале президента, в этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год.

Визитка двусторонняя, должность и контакты указаны на русском и английском языках.

"Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он еще был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее", — говорится в описании.

Лот продается в категории "хобби и отдых" и отнесен к типу "вещи знаменитостей, автографы".

Объявление просмотрели уже более пяти тысяч раз.

На этом же ресурсе также около недели назад за 950 тысяч рублей появился "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 1990-е годы.

Другой продавец просит 200 тысяч рублей за визитку на русском языке времен 1992-1994 годов, где один из телефонов Путина как тогдашнего председателя комитета по внешнем связям записан от руки.

Еще один продавец пытается за 400 тысяч рублей продать аналогичную визитную карточку, которая, как уточняется в объявлении, досталась ему "в начале века" от главы одной из болгарских компаний, которому эту визитку вручил лично Путин.

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