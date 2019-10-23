В Италии осужден житель Молдовы — он годами насиловал маленькую дочь

Использовать собственного ребенка для извращенных утех мужчина начал еще когда жил в Молдове. Затем он увез дочь в Италию, где насилие продолжилось.

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. В Италии к девяти годам лишения свободы приговорен выходец из Молдовы, который много лет насиловал собственную дочь.

Согласно материалам следствия, жертва, которой сейчас 23 года, подвергалась сексуальному насилию на территории Италии в течение десяти лет, пока она не набралась храбрости, чтобы обратиться за помощью в семейный консультационный центр.

По сообщению местной прессы , девушка вместе со своим отцом приехала в Италию из Молдовы еще маленьким ребенком. Она жила со своим отцом в доме близ озера Гарда в долине Саббия, и только она сама знает, что ей пришлось пережить за эти годы.

По словам жертвы, отец начал насиловать ее еще в Молдове, когда ей было всего семь лет.

Отец и дочь, оба иностранцы, жили в городе в провинции, и в течение многих лет девушка была вынуждена выносить атмосферу, которую, возможно, никогда не забудет. Первое насилие произошло, когда ей было всего 7 лет.

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Примечательно, что хотя судом первой инстанции отец-насильник был приговорен к девяти годам лишения свободы, приговор в итоге сократили всего до трёх лет из-за применения сокращенной процедуры судопроизводства.

Обвинение опротестовало это решение в Апелляционной палате города Брешия, которая подтвердила первоначальный приговор - 9 лет лишения свободы.

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