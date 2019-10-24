Елена Малышева рассказала подробности о своей госпитализации

"Главный теледоктор" России сама сообщила в соцсетях и об инциденте, и о самочувствии после госпитализации, также она дала советы, как вести себя в случае гипертонического криза.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Телеведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева попала с гипертоническим кризом в больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. "Главный теледоктор" России сама сообщила в соцсетях и об инциденте, и о самочувствии после госпитализации, также она дала советы, как вести себя в подобных случаях.

"Первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз", - написала Малышева в Instagram.

Она сообщила, что показатели давления были на уровне 200/130.

В видеообращении Малышева отметила, что прибывшие на вызов в ночи медики порекомендовали отправиться в больницу для проведения более полного обследования.

"Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно", - написала она в Instagram.

Так, в случае гипертонического криза Малышева посоветовала вызвать скорую, выпить капотен и не отказываться от госпитализации, даже если получилось снизить давление.

Врач также рекомендовала открыть дверь до прибытия врачей, поскольку при скачке давления человек может неожиданно потерять сознание.

Елена Малышева — доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт и кардиолог. С 1997 года вела Первом канале научно-популярную передачу "Здоровье", а в 2010 году стала ведущей шоу "Жить здорово!".

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