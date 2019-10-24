Елена Малышева рассказала подробности о своей госпитализации

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. Телеведущая программы "Жить здорово" Елена Малышева попала с гипертоническим кризом в больницу. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. "Главный теледоктор" России сама сообщила в соцсетях и об инциденте, и о самочувствии после госпитализации, также она дала советы, как вести себя в подобных случаях.
"Первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз", - написала Малышева в Instagram.
Она сообщила, что показатели давления были на уровне 200/130.
В видеообращении Малышева отметила, что прибывшие на вызов в ночи медики порекомендовали отправиться в больницу для проведения более полного обследования.
"Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно", - написала она в Instagram.
Так, в случае гипертонического криза Малышева посоветовала вызвать скорую, выпить капотен и не отказываться от госпитализации, даже если получилось снизить давление.
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Сегодня первый раз в жизни у меня поднялось артериальное давление до очень высоких цифр. Давление - это всегда угроза инсульта❗️ Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно. 1️⃣Вызовите Скорую помощь 2️⃣ Если вы один дома, откройте входную дверь, чтобы Скорая могла войти, если вы потеряли сознание. Я была одна, и все это сделала. 3️⃣ Выпейте капотен. Он очень медленно снижает давление. Это хорошо. Быстро снижать давление нельзя. 4️⃣ Если даже врачи Скорой помощи снизили вам давление, все равно не отказывайтесь от госпитализации. С давлением шутки плохи. Нужно обследоваться и понять причины его повышения. 5️⃣ Вот список анализов, которые обязательно должны быть сделаны: ⚠️ биохимический с анализ крови - креатинин, электролиты (калий, магний, натрий), ТТГ, холестерин, гликированный гемоглобин, ⚠️ анализ мочи ⚠️ обязательные Тесты: ЭКГ, Эхокардиография, если с почками что-то не так по анализам - узи почек; ⚠️ возможно потребуется КТ головы. Мне сделали все. Всё оказалось в норме. Почему же повысилось давление?❓⁉️❓ Мы с врачом – кардиологом Думаем, Что повышение давления было связано с очень сильной головной болью. Головная боль провоцирует подъемы давления ( ❗️а не наоборот❗️). Все препараты, которые лечат головной боль, также поднимают давление. Именно так и случилось со мной. ❓ Буду ли я сейчас принимать постоянно таблетки от повышенного давления❓ ОДНОЗНАЧНО БУДУ! Потому что давление – это риски инсульта. А я хочу жить и работать❗️‼️❗️‼️❗️ 🙏❤️🌹 Огромное спасибо московской Скорой помощи! В ваш столетний юбилей вы, как всегда,были профессионалами на 1000 % 🙏❤️🌷 Огромное спасибо всем врачам моей любимой больницы имени Боткина. Давление - 120/80. 🙏❤️💕🌺🌹Огромное спасибо моему самому любимому доктору – старшему сыну. За то, что в этой трудной ситуации именно он напоминал мне, как поступать и что делать. И дверь я открыла!!! А могла забыть! 🙏❤️💕🌺🌹 Огромное спасибо моему не доктору - младшему сыну за волнение и поддержку. 🙏❤️💕🌺🌹 И, конечно спасибо мужу, который из Испании волновался и защищал меня. ДОРОГИЕ ДОКТОРА! Спасибо ещё раз! Мне с вами было хорошо!!! Пусть и вам будет жить здорово! Я еду на работу!
Врач также рекомендовала открыть дверь до прибытия врачей, поскольку при скачке давления человек может неожиданно потерять сознание.
Елена Малышева — доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт и кардиолог. С 1997 года вела Первом канале научно-популярную передачу "Здоровье", а в 2010 году стала ведущей шоу "Жить здорово!".
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