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П/к первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина

Затулин рассказал об едином гражданстве в СНГ или ЕАЭС

© Sputnik / Александр Натрускин
Общество
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Sputnik Молдова

Зампред Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин высказался о необходимости двойного гражданства по аналогии с практикой ЕС.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. В рамках СНГ, а также Евразийского экономического союза, должны быть обеспечены не только свобода передвижения и трудоустройства жителей стран-членов объединений, необходимо также учредить единое гражданство, заявил зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе видеомоста  Москва – Бишкек – Ереван – Минск – Нур-Султан о взаимодействии в рамках ЕАЭС.

По словам Затулина, СНГ как страновое объединение продолжает свою деятельность, направленное на решение насущных проблем граждан содружества. Он подчеркнул, что интеграция требует определенного политического взаимодействия и создания механизмов преодоления существующих барьеров. Единое гражданство может быть как раз одним из таких инструментов.

"Если мы всерьез относимся к Евразийскому экономическому союзу, не миновать, так же как и Европейскому Союзу, учредить гражданство Евразийского экономического союза. Чтобы у каждого, наряду с гражданством России был также и статус (гражданина) Евразийского экономического союза. То есть второе гражданство", – сказал Затулин.
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© Sputnik / Владислав Воднев
ЕАЭС - ядро гравитации для всего СНГ

Он выразил мнение, что рано или поздно к такому решению в СНГ и в ЕАЭС придут.

"Я мечтаю, чтобы по приезду в Москву, Минск, Бишкек, Нур-Султан, Ереван для прибывающих существовало при проверке паспортов отдельное окошко: "Для граждан ЕАЭС". Мне кажется, наличие такого гражданства очень важно, если мы всерьез относимся к Евразийскому экономическому союзу. Надеюсь, что так оно и есть", - отметил депутат госдумы.

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