Новые деньги - граждане Молдовы, едущие на Украину, должны это знать

На Украине введена в оборот купюра нового номинала, обменивая доллары или евро граждане нашей страны не должны быть удивлены - им могут дать 1000 гривен одной банкнотой.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Национальный банк Украины в пятницу ввел в оборот новую банкноту номиналом в 1 тысячу гривен. Купюра имеет размеры 75 на 160 мм, преобладающий цвет - голубой. На лицевой стороне изображен портрет Владимира Вернадского, на обратной - здание президиума Национальной академии наук, основателем которой был выдающийся российский и советский ученый.

© Photo: National Bank of Ukraine Банкнота номиналом в 1 тысячу украинских гривен

В Нацбанке Украины объяснили, что банкноты номиналом в 1 тысячу гривен повысят удобство расчетов. До сих пор украинской банкнотой наивысшего номинала была купюра в 500 гривен. Она была введена в оборот 13 лет назад. Новая банкнота позволит упростить операции с наличностью, позволит гражданам и гостям соседней страны не носить с собой много купюр меньших номиналов.

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Основным объяснением изготовления и запуска в оборот новой купюру в Нацбанке Украины назвали экономическую целесообразность - государство будет тратить меньше средств на изготовление ценных бумаг. С сегодняшнего дня граждане нашей страны, отправляющиеся по делам или на отдых на Украину, не должны удивляться, если в обменном пункте получат такую купюру.

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