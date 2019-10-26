Стало известно, как завтракать людям с диабетом и лишним весом

Опыт показал, что жирный и низкоуглеводный завтрак — омлет — позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи.

Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, пишет РИА Новости.

Исследователи провели двухдневный эксперимент на добровольцах. В первый день им давали на завтрак омлет, во второй — овсянку с фруктами. Остальные приемы пищи в течение контрольных дней были одинаковыми. Каждые пять минут зафиксированные на теле участников приборы измеряли уровень сахара в крови.

Опыт показал, что жирный и низкоуглеводный завтрак — омлет — позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приема пищи. Причем этот эффект сохранялся весь день, что стало для ученых неожиданностью.

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"Мы ожидали, что завтрак, состоящий из углеводов максимум на десять процентов, позволит предотвратить этот скачок, но общий эффект контроля и стабильности уровня глюкозы стал для нас неожиданностью. Включение низкоуглеводных и богатых жирами продуктов может считаться легким способом избежать скачков сахара, столь опасных для почек, глаз и сосудов", — отметил один из авторов исследования Джонатан Литтл.

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