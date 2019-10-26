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Чудеса случаются: девушка нашла в куртке из секонд-хенда пачку денег - видео

CC0 / Pixabay / pasja1000
Общество
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Sputnik Молдова

Продавщица магазина подержанных вещей нашла владельца семь тысяч долларов и вернула ему деньги.

Девушка по имени Дженнифер Каймс из города Вальпараисо благодаря своей находке стала героиней американских СМИ.

24 октября она, как обычно, вышла на работу в магазин подержанных вещей Plato"s Closet, где трудится продавщицей. Разбирая очередное поступление товара, Дженнифер обнаружила в кармане черной мужской куртки необычный сверток в полиэтиленовом пакете.

Развернув находку, американка не могла поверить своим глазам. В пакете были аккуратно свернутые в трубочку 7 тысяч долларов.

Девушка тут же по записям нашла мужчину, который принес в магазин эту куртку и в в тот же день вернула ему деньги. Как признался мужчина, он уже давно искал свои накопленные сбережения, но никак не мог вспомнить, куда спрятал их.



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