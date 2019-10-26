Мария Бутина рассказала, что в первую очередь она сделает по прилете домой

Отбывшая наказание в США и депортированная на родину россиянка Мария Бутина летит в Москву из Майами.

КИШИНЕВ, 26 отк - Sputnik. Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США якобы за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, возвращается в Россию.

Бутина сначала села у окна в самом конце самолёта Airbus 330, передает с борта лайнера корреспондент РИА Новости.

Прибытие в подмосковный аэропорт Шереметьево ожидается в субботу после полудня.

"Вот взлетим из Америки, и тогда всё закончится", — ответила девушка корреспонденту на поздравление с завершением её истории.

По словам Бутиной, сейчас для нее важно вернуться к семье. Первое, что она хочет сделать - обнять отца, который приедет встречать ее в "Шереметьево".

"Домой хочу. Мне нужно какое-то время адаптироваться. На сегодняшний день я просто хочу вернуться к своей семье и сказать спасибо всем, кто меня поддерживал. Я бы не справилась без моих людей, граждан моей страны", - добавила она.

Когда самолёт набрал высоту, Бутиной предложили перейти из хвоста эконом-класса в бизнес и подарили тульский пряник.

"А меня уже пряником угостили", - сказала она собравшимся вокруг журналистам и показала сувенир.

Россиянка рассказала, что главное для нее сейчас - вернуться к семье.

О том, как ее в пятницу доставляли к самолету из тюрьмы в Таллахасси, россиянка пока подробно говорить не хочет.

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил РИА Новости, что просил министерство юстиции США проверить возможные нарушения со стороны прокуроров по делу своей подзащитной, но ответа на данный момент не получил.

Бутина была арестована в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию.

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