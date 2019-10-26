Кому принадлежит Крым: что ответила финалистка "Мисс Украина – 2019"

Девушка призналась в своей любви к Ялте и Форосу и дала ответ, который оказался точнее всех политических заявлений.

КИШИНЕНЕВ, 26 окт – Sputnik. Финалистка киевского конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" Маргарита Паша отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, удивила жюри зрителей, передает Strana.ua.

"Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям", - сказала модель.

Девушка призналась в своей любви к Ялте и Форосу.

Ранее Маргарита оказалась в центре скандала из-за отказа давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь". Позднее девушка объяснила свое решение тем, что будет говорить на том языке, который предпочитает сама. Из-за решения девушки ее интервью не вышло в эфир.

Позднее в своем Instagram Маргарита разместила пост, в котором рассказала, что любит свою страну и в равно степени хорошо владеет обоими языками.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине. На референдуме за вхождение полуострова в состав РФ проголосовали более 96 процентов избирателей Республики Крым и более 95 процентов жителей Севастополя. В Москве неоднократно подчеркивали, что голосование прошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

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