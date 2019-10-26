14:03 26 Октября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.38
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.08
  • UAH0.69
Поиск
Мисс Украина - 2019 Маргарита Паша

Кому принадлежит Крым: что ответила финалистка "Мисс Украина – 2019"

© Photo: Miss Ukraine 2019
Общество
Получить короткую ссылку
51 0 0
Sputnik Молдова

Девушка призналась в своей любви к Ялте и Форосу и дала ответ, который оказался точнее всех политических заявлений.

КИШИНЕНЕВ, 26 окт – Sputnik. Финалистка киевского конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" Маргарита Паша отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, удивила жюри зрителей, передает Strana.ua.

"Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям", - сказала модель.

Девушка призналась в своей любви к Ялте и Форосу.   

Ранее Маргарита оказалась в центре скандала из-за отказа давать интервью на украинском языке в программе "Светская жизнь". Позднее девушка объяснила свое решение тем, что будет говорить на том языке, который предпочитает сама. Из-за решения девушки ее интервью не вышло в эфир.

Позднее в своем Instagram  Маргарита  разместила пост, в котором рассказала, что любит свою страну и в равно степени хорошо владеет обоими языками.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине. На референдуме за вхождение полуострова в состав РФ проголосовали более 96 процентов избирателей Республики Крым и более 95 процентов жителей Севастополя. В Москве неоднократно подчеркивали, что голосование прошло демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Самые яркие фото недели - подборка с 19 по 25 октября
Владимир Путин в шутку пообещал поделиться зарплатой с президентом Египта Фаттахом ас-Сиси
Путин в шутку пообещал поделиться зарплатой с президентом Египта - видео
Кому в Молдове повысят зарплату
Рост зарплат в 2020 году: кого коснется повышение

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться