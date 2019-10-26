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Здание МИДа Украины с национальным флагом Украины и флагом Евросоюза на фасаде

Властей Украины просят направить ноту протеста правительству Молдовы

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Молдова

В Одесской области считают, что в молдавском порту Джурджулешты сейчас без согласования с Украиной проводятся работы по углублению дна.

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Вице-спикер одесского областного совета Юрий Димчогло сообщил украинским СМИ, что в молдавском порту Джурджулешты якобы незаконно проводятся работы по углублению дня. В связи с этим областные органы власти попросили главу МИД Украины направить ноту протеста правительству Молдовы, пишет местное издание "Думская".

Международный порт Джурджулешть Portul Giurgiulești
© Photo : Serviciul de presă al Ministerului Economiei
Международный порт Джурджулешть Portul Giurgiulești

Река Дунай образует границу между Украиной (Одесской областью) и Румынией, чуть выше по течение расположен молдавский порт Джурджулешты - единственный выход Молдовы к Дунаю шириной всего в несколько сотен метров.

Димчогло заявил, что в порту Джурджулешты сейчас без согласования с Украиной проводятся работы по углублению дна.

"Молдова не имеет права производить подобные действия без согласования с нашим государством. Между тем это происходит, и данные действия несут прямую экономическую угрозу порту Рени", - цитирует "Думская" депутата.

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