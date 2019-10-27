В Минске обсудили новою стратегию развития туризма в СНГ

На встрече в Минске участники разработали проект стратегии по развитию туризма в СНГ на 2021–2030 годы. Основной акцент - на увеличение турпотока государствах – участниках СНГ.

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. В Минске прошло заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Стратегии развития сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области туризма на 2021–2030 годы, сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

Действующая стратегия рассчитана на период до 2020 года. Ее активными участниками являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Проект новой стратегии сохраняет преемственность целей, задач, принципов, направлений и механизмов реализации и ориентирован на углубление процессов сотрудничества, расширение партнерских отношений между национальными туристскими организациями на пространстве Содружества.

Целями Стратегии являются увеличение туристического потока в государствах – участниках СНГ и экономического вклада туризма в социально-экономическое развитие каждой страны Содружества, поддержание, укрепление, сохранение и развитие национальных уникальных культурных традиций и достопримечательностей.

Кстати, Молдова и Республика Беларусь давно уже сотрудничают в сфере развития туризма.

В ходе заседания эксперты стран СНГ доработали и согласовали с учетом поступивших от государств замечаний проект Стратегии развития сотрудничества в области туризма на 2021 – 2030 годы.

Ка отметили в Исполкоме СНГ, все материалы экспертной встречи будут направлены в страны СНГ для внутригосударственного согласования.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома Содружества.

Nicolai Kibich Туристические места Молдовы

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK