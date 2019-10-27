Певица Адель потеряла форму, фанаты будут скучать по ее прежнему образу

КИШИНЕВ, 27 окт - Sputnik. Британская певица Адель появилась на вечеринке в честь 33-го дня рождения хип-хоп исполнителя Дрейка и поразила фанатов своим роскошным видом. Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.
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to all the nasty fucks who has been picking on adele’s weight since day one and starting to stan her now just because of her recent weight loss? y’all deserve a big FUCK YOU. you don’t deserve her. you don’t deserve any fucking era of her at all. [#adele #officialadelefanpage | #adeleph #adelephilippines]
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Коллеги и друзья певицы отметили, что она сильно похудела. Адель вышла в свет в черном бархатном платье с открытыми плечами. Наряд облегал бедра и талию певицы, подчеркивая ее постройневшую фигуру.
"Раньше я плакала, но теперь я потею", - подписала она фото в соцсети.
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Ранее певица уже публиковала фотосвидетельства того, что борется с расставанием с мужем с помощью физических нагрузок. В июне таблоиды рассказали, что Адель начала ходить на тренировки, чтобы справиться со стрессом. В то же время, знаменитость не забывает о творчестве - по слухам, выход четвертого альбома Адель намечен на декабрь этого года.
Звезда рассталась с 45-летним бизнесменом и филантропом Саймоном Коннеки в апреле после восьми лет брака. В 2012 году у них родился сын Анджело.
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