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Здание ООН

В ООН заявили об отсутствии ясной информации о ликвидации лидера ИГ

CC0 / Pixabay / jensjunge
Общество
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Sputnik Молдова

В ООН серьёзно воспринимают заявление США и намерены получить подтверждение информации о ликвидации аль-Багдади от американских властей в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Координатор мониторинговой группы ООН по террористическим группировкам "Исламское государство"*, "Аль-Каида"* и радикальному движению "Талибан"* Эдмунд Вальтер Фиттон-Браун сообщил, что у миссии нет сведений о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. 

"Нет, у меня пока нет подтверждений этому... Всё, что у нас есть, — это публичное заявление американцев, но оно выглядит очень уверенным", — уточнил он в беседе с корреспондентом РИА Новости.
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Минобороны России не известно о содействии Вашингтону в операции в Идлибе

Фиттон-Браун  заверил, что в ООН серьёзно воспринимают заявление США и намерены получить подтверждение данной информации от американских властей в ближайшее время.

Ранее в Кремле отметили, что если информация о ликвидации аль-Багдади подтвердится, то можно будет говорить о значительном вкладе лидера США Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

В свою очередь, в Минобороны России заявили об отсутствии подтверждений информации о проведении американскими военными операции по уничтожению лидера "Исламского государства" в сирийском Идлибе.

*(организации, запрещенные во многих государствах, включая Россию и Молдову)

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