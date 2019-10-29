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Врач

Специалисты назвали способ избежать внезапной смерти

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Sputnik Молдова

Специалисты Университета Эксетера и Манчестерского университета выяснили, как снизить риск внезапной кончины человека.

 Постоянное наблюдение у одного лечащего врача и строгое следование его рекомендациям в терапии не только приведет к получению пациентом более качественных медицинских услуг, но и значительно сократит риск внезапной смерти. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие свое исследование в одном из британских научных изданий. Об этом сообщает РИА Новости.

Рабочие на объекте. Архивное фото.
© Sputnik / Alexei Danichev
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Специалисты Университета Эксетера и Манчестерского университета проанализировали данные 22 масштабных исследований из девяти стран. Несмотря на различие систем здравоохранения и методов, с помощью которых была собрана информация, ученые пришли к выводу, что большая часть исследований (81,8 процента) однозначно указывает на связь между непрерывностью лечения у одного врача и снижением смертности.

Положительный эффект был отмечен как у пациентов врачей общей практики, так и узкоспециализированных медиков.

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По мнению авторов исследования, полученные данные доказывают — несмотря на существенные технические достижения в медицине, человеческий фактор имеет важное значение при лечении пациентов.

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Теги:
терапия, пациенты, лечение, смерть, Манчестер, Великобритания


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