Невероятная сила чеснока — он оказался эффективнее многих антибиотиков

Чеснок обладает антибактериальным действием, и его полезные свойства с каждым годом раскрываются все полнее, отмечают ученые в США.

Исследование американских медиков продемонстрировало, что полученное из чеснока эфирное масло может быть более эффективным, чем любой антибиотик, в частности, при борьбе с болезнью Лайма. Об этом сообщается в бюллетене федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Чеснок удивил американских ученых

Группа ученых из американского Балтимора выяснили, что эфирные масла чеснока и мирры проявляют крайне высокую эффективность против бактерий, которые вызывают болезнь Лайма.

В настоящее время болезнь Лайма лечат антибиотиками, а это чревато неприятными побочными следствиями для организма.

Например, до 20% пациентов сообщают, что после курса лечения у них появились такие симптомы, как усталость, депрессия и боль в суставах, которые сохраняются спустя годы после излечения болезни.

Медики выяснили, что добываемое из чесночных головок масло, как и масло из мирры, даже более эффективно, чем многие антибиотики, при этом применение масел не причиняет вреда организму.

Исследование также показывает, что антибиотическими свойствами обладают имбирное масло, листья тимьяна, тмин или семена корицы.

Не для всех одинаково полезно: некоторым вовсе не стоит употреблять чеснок

Вместе с тем, медики напоминают, что чеснок нельзя употреблять чеснок людям, страдающим язвой желудка и 12-перстной кишки или гастритом, чтобы не спровоцировать обострение заболевания. Также не желательно его употреблять при анемии, заболеваниях мочеполовой системы, при индивидуальной непереносимости.

Противопоказан чеснок в свежем виде при панкреатите – воспалении поджелудочной железы. Нельзя употреблять чеснок тем, кто болеет нефритами и нефрозами (болезни почек). Кроме того, чеснок вреден в период обострения геморроя.

Также противопоказан чеснок при беременности, лактации, ожирении. Известны случаи возникновения инфарктов у людей, страдающих атерослерозом или ишемией и злоупотребляющих настойкой из чеснока. Чеснок не желательно употреблять тем, кто сидит на диете, так как он способен вызывать аппетит.

Известно, что избыток чеснока может вызвать приступ эпилепсии. Последние исследования показали, что переедание чеснока может вызвать головную боль, рассеянность и невнимательность из-за содержания в нем ядовитых веществ.