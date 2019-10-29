Поможет даже курильщикам: назван продукт, предотвращающий рак

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Рацион пищи, в который входят продукты с высоким содержанием клетчатки (пищевых волокон) и йогурт, ученые связали с низким риском развития рака легких, сообщает EurekAlert!

К такому выводу пришли ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта в Нашвилле (штат Теннесси, США).

В их исследовании участвовали 1,4 миллиона взрослых жителей США. Ученые разделили добровольцев на пять групп в зависимости от уровня потребления клетчатки и йогурта.

Оказалось, что у тех людей, кто ел много йогурта и пищевых волокон, риск заболевания раком снижался на 33 процента по сравнению с группой, где добровольцы не употребляли йогурт или клетчатку вообще.

Исследователи утверждают, что полученный эффект может быть связан с наличием пребиотиков - компонентов пищи, которые не усваиваются организмом, однако стимулируют рост полезной микрофлоры в кишечнике.

При этом снижение вероятности заболевания наблюдалось у курильщиков, в том числе бывших, а также у никогда не куривших людей. Связь также была выявлена у добровольцев различного пола и национальностей.

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