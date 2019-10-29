Вранчу трясет: в Румынии произошло землетрясение

Магнитуда толчков составила 3,4 по шкале Рихтера. С начала месяца в стране-соседке произошло порядка 20 землетрясений.

КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. В сейсмической зоне Вранча в Румынии утром во вторник произошло землетрясение магнитудой 3,4 по шкале Рихтера.

Как сообщает румынский Институт исследований и разработок в области физики Земли (INCDFP), приборы зафиксировали толчки в 04.32 утра в сейсмической зоне Вранча в уезде Бузэу. Эпицентр находился на глубине 170 километров.

Второй день подряд в Румынии в той же сейсмической зоне по утрам происходят подземные толчки. Однако нынешнее землетрясение произошло на гораздо большей глубине.

В понедельник трясло в уезде Вранча. Магнитуда толчков составила 3,1, а эпицентр находился на глубине 110 километров.

С начала октября в стране произошло 18 землетрясений. Самое сильное было 2 октября – магнитуда составила 3,6.

Как ощущают землетрясения жители Молдовы

В среднем в Республике Молдова происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год.

Наиболее мощные - в 7,5 баллов, если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Толчки происходят не на территории Республики Молдова. Эпицентром считается зона Вранча в румынских Карпатах. С токи зрения географии она недалеко от нас, всего в 200 км. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят ее на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи.

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Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30-летний период уже преодолен.

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