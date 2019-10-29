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Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области, архивное фото

Москалькова сообщила о снижении количества жалоб от мигрантов

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова

Согласно официальной статистике, за последние 8 месяцев российское гражданство получили свыше 221,1 тысячи иностранцев.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. В России сократилось число жалоб по вопросам гражданства и миграции, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Согласно официальной статистике, за последние 8 месяцев 2019 года российское гражданство получили свыше 221,1 тысячи человек.

"Преобладающее число обращений поступило от граждан стран бывшего СССР: Украины, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Армении, Молдовы", — сказала Москалькова в рамках круглом столе по вопросам соблюдения прав иностранных граждан. 
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© Sputnik / Yana Zaharova
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Москалькова подчеркнула, что количество жалоб по вопросам гражданства и внешней миграции, поступающих в адрес аппарата, снизилось.

По ее словам, положительной динамики удалось добиться благодаря недавним изменениям в миграционном законодательстве России.

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В частности, упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей определенных стран, уточнила Москалькова

Москалькова отметила необходимость дальнейшего совершенствования правоприменительной практики в этой сфере. Так, она предложила унифицировать подход к установлению личности лиц без гражданства, находящихся в пределах России.

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