Москалькова сообщила о снижении количества жалоб от мигрантов

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. В России сократилось число жалоб по вопросам гражданства и миграции, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Согласно официальной статистике, за последние 8 месяцев 2019 года российское гражданство получили свыше 221,1 тысячи человек.

"Преобладающее число обращений поступило от граждан стран бывшего СССР: Украины, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Армении, Молдовы", — сказала Москалькова в рамках круглом столе по вопросам соблюдения прав иностранных граждан. © Sputnik / Yana Zaharova Суммы, которые заставят молдавских гастарбайтеров массово возвращаться домой

Москалькова подчеркнула, что количество жалоб по вопросам гражданства и внешней миграции, поступающих в адрес аппарата, снизилось.

По ее словам, положительной динамики удалось добиться благодаря недавним изменениям в миграционном законодательстве России.

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В частности, упрощение процедуры получения российского гражданства для жителей определенных стран, уточнила Москалькова

Москалькова отметила необходимость дальнейшего совершенствования правоприменительной практики в этой сфере. Так, она предложила унифицировать подход к установлению личности лиц без гражданства, находящихся в пределах России.

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