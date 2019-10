Как гражданам Молдовы жить и работать в Великобритании

Еще в школе мы учим, что "London is the capital of Great Britain", и с тех самых пор мечтаем о том, как было бы здорово жить там. Столица Великобритании в нашем понимании представляется несколько стереотипно. И хотя британцы одни из немногих европейцев, скрупулёзно хранящие традиции, однако не забывают развиваться экономически. Каждый год сюда приезжают тысячи эмигрантов на заработки, мечтая закрепиться и начать новую жизнь. Но так ли это просто?

Визовый вопрос

К сожалению, не все знают, что работать по туристической визе в Великобритании запрещено. А проживание по ней является нелегальным, и правительство может выслать нарушителя из страны с последующим запретом на прибытие в течение всей жизни.

Тем не менее, устроиться на работу в Лондоне возможно как для квалифицированного сотрудника, так и нет. Для этого понадобится один из вариантов визы: Tier 5 (краткосрочная) и Tier 2 (долгосрочная).

К Tier 5 относится работа временного характера. Подать заявление на ее получение оправдано, если в планах приехать в Великобританию на срок до 6 месяцев для выполнения сельскохозяйственных работ.

Решение по визе рассматривается в течение трех недель.

Что нужно для оформления?

- заявление на оформление рабочей визы;

- справочный номер спонсорского сертификата от британского работодателя;

- иметь 1200$ на счету в течение 90 дней до подачи заявления;

- визовый сбор (312$).

По Tier 5 не разрешается устраиваться на долгосрочную работу, получать государственные средства и брать с собой членов семьи.

Виза Tier 2 бывает двух видов: общая и трансферная.

Для общей визы Tier 2 необходимо:

- заявление на оформление визы;

- текущий паспорт или загранпаспорт;

- справка о несудимости;

- подтверждение уровня английского языка (результаты теста IELTS должны быть не ниже, чем B1);

- результаты теста на туберкулез;

- визовый сбор.

Цена за общую визу зависит от ее типа и вашего местонахождения. Если претендовать на профессию, где не хватает сотрудников и работать там до трех лет, то сумма составит 595$ за одного человека, более трех лет — 1190$. Обычная занятость до трех лет будет стоить — 782$, а более трех лет — 1564$.

Если компания имеет филиал в Великобритании, то сотрудник может перевестись туда по трансферной визе. Существует два ее вида: для долгосрочного персонала и стажера. Для первой сотрудник должен проработать более 12 месяцев, если только компания не будет платить ему 94 769$ или более в год.

Стажерская виза предназначена для перевода недавних выпускников с опытом работы не менее 3 месяцев за рубежом.

При подаче заявления необходимо предоставить:

- заявление на оформление визы;

- справочный номер спонсорского сертификата;

- заявление или письмо банка о достаточном количестве личных сбережений (если работодатель не может финансово поддержать сотрудника);

- визовый сбор (от 618$ до 1805$ в зависимости от срока пребывания в стране)

- медицинское обслуживание (рассчитать его можно на сайте www.gov.uk)

- текущий паспорт или загранпаспорт;

- паспорта с истекшим сроком действия или проездные документы;

- результаты теста на туберкулез.

Визы Tier2 предоставляют эмигрантам дополнительные возможности. Например, сотрудник имеет право работать на другое предприятие до 20 часов в неделю в той же профессиональной области. Также любой желающий может переехать в Великобританию вместе с семьей.

Напомним, что все документы, кроме паспорта, должны быть переведены на английский язык и заверены нотариусом.

По истечении 5 лет, гражданин, работающий в Великобритании, может рассчитывать на ПМЖ, а еще через год имеет право подавать на гражданство.

© Sputnik / Густаво Вальенте Как правило, легально найти работу без английского языка невозможно.

Где найти работу в Лондоне

В Лондоне при приеме на работу большую роль играют рекомендации. Как правило, такая особенность характерна для профессий в сфере обслуживания. От няни обязательно потребуют характеристику из других семей, у официанта — из ресторана. Обычно вакансии находят через приятелей.

Если в Лондоне знакомых еще нет, то можно попробовать поискать вакансию через специализированные сайты (например, uk4ru.com) или через агентство, занимающееся обустройством эмигрантов.

Обязательно помнить, что оно снимает не только проценты для оплаты налога и страховки, но и свою прибыль. Поэтому сумма на выходе получается меньше той, которую мог бы иметь сотрудник, оплачивая все самостоятельно.

Агентства предлагают работу няней, горничной, официантом, строителем, разнорабочим на заводе. Также занимается подбором персонала на сезонные работы на ферме. В среднем заработать здесь можно за 250$ в неделю. Сюда входит обеспечение инвентарем и жильем.

Помимо разрешения на работу вам понадобится:

- NI Number (он же страховой номер, его легко заказать через google);

- CV (резюме);

- отзыв от предыдущего работодателя (если устраиваетесь на высококвалифицированную должность);

- банковский счет в Великобритании (необходимо указать хотя бы временный адрес проживания и предоставить банку платеж за коммунальные услуги);

- знание языка.

К сожалению, найти работу в Лондоне без английского языка невозможно. Даже на сезонные работы берут людей, способных говорить и понимать.

Учитывая тот факт, что низкооплачиваемые должности обычно относятся к сфере услуг, то работодателю невыгодно устраивать человека без языка.

Как пройти собеседование в Лондоне

В Великобритании существует свой особенный деловой этикет. Он определяет не только правила поведения рекрута во время собеседования, но и написание резюме.

Обычно CV бывает размером от одной (если нанимаемый, например, студент без опыта) до двух страниц. Фото в Лондоне не приветствуется, а также не нужно указывать возраст и пол. В идеале, в шапке резюме должны находиться только имя и контакты.

По приезду в Англию рекомендуется завести аккаунты в LinkedIn и Facebook, так как во многих случаях исход собеседования может зависеть от количества контактов и активности в социальной сети.

В резюме должны быть указаны знания и способности кандидата. Например, язык, умение работать в определенных программах. Данный блок не должен быть больше 3-4 предложений.

В основном блоке указывается опыт работы в других компаниях, узконаправленные умения, связанные непосредственно с вашей профессией, образование и сертификаты, включая год их выдачи и окончания. Студентам лучше указать тему выпускной квалификационной работы.

Как правило, принимающая сторона оценивает резюме в течение 3-5 секунд, поэтому в тексте обязательна структура. В Лондоне не интересен человек, умеющий делать все, так что для каждой позиции придется готовить отдельную характеристику.

Также очень важно поведение рекрута во время собеседования. Так что же нельзя делать при встрече с будущим работодателем?

1. Прежде чем приходить на собеседование, лучше всего первоначально ознакомиться с компанией, изучить ее сайт и историю, посмотреть отзывы. Так как чаще всего работодатель спрашивает о том, что конкретно может предложить специалист.

2. Опаздывать на встречу категорически нельзя, впрочем, как и приходить слишком рано. Следуя этикету, кандидат имеет право прийти за 5-10 минут до начала. Также с собой нельзя приносить ни еду, ни напитки.

3. Из-за волнения люди часто начинают говорить слишком много или не задают вопросов вообще. Такое поведение сильно влияет на впечатление работодателя о будущем сотруднике.

4. Обычно наниматель спрашивает о фактах в резюме, поэтому лучше помнить все даты и обязанности, выполняемые прежде.

5. Не рекомендуется плохо отзываться о бывшем нанимателе, потому что кандидат не получит положительную характеристику.

Жизнь в Лондоне

Жилье в столице Великобритании недешевое. Первое время приезжающие обычно снимают комнаты, потому что для собственной квартиры, а уж тем более дома, им просто не хватает средств. К слову, арендная культура в Лондоне очень развита и постоянно дает денежный приток собственникам.

Лондон разделен на девять зон. Офисы, в основном, находятся с 1 по 3 зону. Здесь жилье самое дорогое (от 2073$ в месяц), поэтому эмигранты чаще всего выбирают районы подальше. Посмотреть варианты можно на таких сайтах как zoopla.co.uk и rightmove.co.uk.

Здесь комнату можно снять от 777$ в месяц.

Стоит уточнить, что зачастую в домах могут быть тонкие стены, обязательно нужно проверять окна, так как в холодные времена года из них дует. Консервативные англичане не предусматривают в домах и кондиционеры.

Транспортные расходы также зависят от зон, пересекаемых пассажиром. Чем их больше, тем дороже плата за проезд. Чаще всего покупают именно месячные абонементы. Так проездной для пересечения 1-3 зон стоит 198$ в месяц, с 1 до 4 зон — 243$, с 1 по 9 зон — 440$. Примерно в 104$ в месяц обойдутся поездки на автобусе.

В среднем за электричество в месяц нужно будет заплатить 38$, за газ — 38$, а за воду в Лондоне платят лишь раз в год примерно 323$. В зависимости от провайдера интернет так же может варьироваться от 51$ в месяц.

За еду в среднем за человека на неделю уходит примерно 38$, если покупать продукты в недорогих магазинах. Например, в Asda или в Sainsbury’s Local. Выпить кофе в кафе обойдется примерно в 3-4$ без десерта, и 8-9$ со сладостями. Обед в закусочной стоит примерно 6-8$, а ужин в ресторане среднего класса — 9-18$ на одного человека.

Затраты (1 месяц)

Зарплата 1555$

Аренда комнаты - 777$

Коммунальные услуги - 103$

Транспорт - 243$

Еда - 155$

Интернет - 51$

Остаток: 226$

Как стать современной Мэри Поппинс

Как правило, легально найти работу без английского языка невозможно. Конечно, можно попробовать устроиться в семью эмигрантов, например, няней или водителем. Однако шанс невелик, потому что такие семьи предпочитают окружать своих детей изначально незнакомой им культурой и языком.

Тем не менее, сами англичане с радостью принимают у себя нянь иного происхождения. Сиделка может либо приходит в дом по оговоренному графику, либо жить вместе с семьей и полноценно заниматься ребенком.

Рабочие будни няни live-out длятся в течение 5 дней. Но семья оплачивает ей проезд до работы, все поездки с детьми на дополнительные занятия и даже отпуск. В зависимости от договоренности, современная Мэри Поппинс может приготовить несложные блюда для детей и прибраться в их комнате. Однако остальные члены семьи обязаны ухаживать за собой сами.

Ставка приходящей няни колеблется от 13-19$ в час (после вычета налогов) и не должна опускаться ниже национального минимума — 10,14 долларов/час. Если же ее услуги кратковременны, то ее оклад может вырасти до 26$ в час.

Зарплата у няни, живущей вместе с семьей, несколько ниже. Тем не менее, нанимателю необходимо будет предоставить ей отдельную комнату, а питаться она будет за счет работодателя. В Лондоне такая няня может рассчитывать от 1943$ в месяц.

К слову, права нянь защищены в Великобритании довольно строго. Наниматель должен не только выплачивать зарплату, но и налоги с отпуском. Поэтому семьи приглашают сиделок именно из агентства, чтобы не заниматься бумажной волокитой.

Сложно ли устроиться таксистом в Лондоне

Среди эмигрантов довольно популярна профессия водителя такси. С первого взгляда может показаться, что в этом нет ничего сложного. Однако если дело касается Лондона, то не все так просто.

С приходом на водительский рынок Uber, доход кэбменов (так здесь называют таксистов) снизился почти до 40%. Из-за чего на улицах часто устраиваются забастовки. И если раньше для заработка 1551$ понадобилось бы работать 5 часов, то теперь 10.

К слову, стать кэбменов не так просто, как кажется. Обычно люди тратят на учебу не менее трех лет. Так как водитель обязан знать все улицы и в радиусе 10 километров от вокзала (их больше 25 тысяч), а также их детали со всеми магазинами, торговыми центрами и достопримечательностями. Водителю нельзя пользоваться навигатором.

Каждый кандидат проходит несколько тестов на знание Лондона, а затем на финальном экзамене составляет маршрут по памяти, указывая названия всех улиц, по которым он должен проехать. Кроме того, будущего кэбмена проверяют на внешний вид и устойчивость в стрессовых ситуациях. В 70% случаев учащийся бросает начатое дело.

Минимальная сумма посадки в кэб на 2019 год составляет 4$, а дальше цена рассчитывается в зависимости от расстояния, времени в пути и тарифа. Например, в будние дни с 5 утра до 8 вечера стоимость поездки от 6 до 13 минут составит 7 – 13$. А вечером уже начиная от 8$.

Чтобы получить лицензию на Uber, нужно пройти облегченную версию теста на знание города, но только через 2 года после его прохождения можно подавать заявку. Для нее необходимо зайти на сайт транспортного департамента Лондона и написать письмо с указанием будущего вида деятельности.

Через неделю начинают принимать документы:

- основную форму с личными данными;

- анкету для проверки судимости (за код от Criminal Agency придется заплатить около 64$);

- медицинскую проверку;

- результаты теста "Knowledge".

Лицензия выдается на два года, но для устройства в Uber нужно иметь еще и документы на машину, не зависимо от того, своя ли она или арендованная. Если у автомобиля нет владельца, то необходимо предоставить:

- соглашение об аренде;

- страховку;

- техпаспорт;

- регистрацию для перевозки людей.

К слову, Uber у англичан пользуется большим спросом, так как цены на проезд несколько ниже, чем у кэбменов. Стоимость посадки в среднем составляет 3,14$; цена за 1 минуту — 0, 19$, цена за 1 милю — 1,56$.

Подводные камни работы официантом

Найти работу самостоятельно в сфере питания довольно сложно. Чаще всего люди устраиваются в рестораны или отели через специальные агентства. От него зависит и заработная плата.

У каждого кафе и отеля уже есть свой сработавшийся персонал. Как правило, дополнительную рабочую силу привлекают только для банкетов. Поэтому закрепиться в одном определенном месте непросто, но возможно, если хорошо показать себя на крупных мероприятиях.

Обычно за такую работу платят 7,11$ в час, но бывает и другая система. Например, за первые 5 смен ставка рассчитывается по 7 в час, а с шестой смены и до десятой уже 8$.

Что касается самого рабочего процесса, то коллегами часто становятся бразильцы, колумбийцы и европейцы. Во время перерыва можно пообедать прямо на кухне, взяв что-нибудь у повара.

Однако лучше готовиться к тому, что присесть за смену не удастся ни разу и весь вечер придется простоять на ногах, нарезая стометровку от кухни до стола.

Для тех, кто бегать не любит, есть возможность устроиться барменом. В его задачу входит продажа и подача спиртных напитков для посетителей. За час оплачивается от 4 до 6 долларов.

А вот разнорабочие получают еще меньше: погрузчики продуктов и посудомойщики. Кроме того, их труд считается незначительным и ценится на уровне "кукеров", работающих либо на улице, либо в заведениях быстрого питания. Зато не нужна квалификация.

А если устроиться в отель

Если серьезного профессионального опыта у эмигранта нет, то вполне можно попробовать устроиться в гостиницу. Здесь приветствуется знание языка, особенно где нужно общаться с клиентом.

Кандидатам с низким уровнем английского подойдет позиция уборщика. Ставка такого сотрудника составляет 4-5 долларов в час.

К слову, сделать карьеру в гостиничном бизнесе не так-то просто. Придется начинать с самых низов (горничной, получающей максимально низкую заработную плату) до менеджера. В таком случае оклад сотрудника увеличивается в два раза.

Чтобы дорасти до такой позиции, нужно повышать уровень владения языком. Тогда появится возможность снимать комнату прямо в гостинице за половинную арендную плату.

Если человек обладает хорошей внешностью и природной харизмой, то он может рассчитывать на работу администратором. Для этого важно знать достопримечательности Лондона и владеть компьютером. Зарплата такого сотрудника составит от 6 до 9 долларов в час.

Если с английским языком беда

Одной из самых популярных профессий без особого знания английского языка является рекрут. Чаще всего на строительных площадках работают граждане из Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины и России.

Работа строителем достаточно тяжелая, но и здесь можно подняться по карьерной лестнице вплоть до инженера или прораба, если сотрудник уже находился на схожей позиции в своей стране или быстро учится.

В среднем, обыкновенный рекрут получает от 6$ в час, а инженер — от 12 -15 долларов. Однако такая работа является временной, так как сотрудники получают заработную плату только во время строительства объекта. Агентство предлагает новый проект только тогда, когда приходит заказ.

В выходные дни тариф строителя увеличивается вдвое, но, как правило, долго в таком режиме работать не разрешают.

Так ехать или не ехать в Лондон?

Переезд, как и ремонт, подобен пожару. Особенно, если не просто уезжать из родного города, а переселяетесь в другую страну.

Конечно, при минимальном знании английского языка устроиться вполне возможно. Однако стоит все же помнить о том, что Лондон — довольной дорогой город, и конкуренция в нем намного выше, чем в пригороде, например. Поэтому обладать лишь одним желанием недостаточно.

Также стоит оценить финансовые и физические силы, потому что многим эмигрантам приходится работать сразу в двух местах, чтобы обеспечивать комфортное пребывание.

Несмотря на все минусы, в Лондоне все же нуждаются в русскоязычных работниках из-за туристического притока. Сейчас очень модно искать сотрудника, который смог бы оказывать услуги клиентам из других стран на их же языке.

Если не бояться трудностей, то работа в Лондоне — отличная возможность закрепиться в городе мечты и начать жизнь с чистого листа.

