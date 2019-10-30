В Румынии вспоминают жертв трагедии в клубе "Colectiv"

Четыре года назад во время пожара в бухарестском ночном клубе погибли 64 человека и 186 были ранены.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В среду, 30 октября, в Румынии вспоминают жертв пожара в клубе "Colectiv" в Бухаресте, который унес жизни 65 человек.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии опубликовал заявление, посвященное четвертой годовщине трагедии. В заявлении говорится, что массовая гибель людей тяжело отразилась на жизнях не только их семей, но и жителей всей страны.

Утром президент Румынии Клаус Йоханнис отправился в клуб "Colectiv", где возложил венок и зажег свечу. Мемориальная церемония продолжалась несколько минут, а глава государства не выступил с заявлениями, сообщает ro.sputnik.md.

Виорика Дэнчилэ, которая возглавляла правительство Румынии, выступила с заявлением, в котором призвала продолжать инвестиции в здравоохранение и средства спасения, а также в обучение персонала.

"Мы должны открыть глаза и признать, что когда что-то не работает, необходимо собрать воедино государственные учреждения и органы власти, политические силы и гражданское общество, чтобы как можно быстрее устранить угрозы для безопасности", - сказала Дэнчилэ.

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Ряд общественных организаций объявил, что вечером в Бухаресте состоится марш памяти жертв пожара в клубе Colectiv. Участники марша планируют собраться на площади Унирий, чтобы пройти колонной до площади Букур, где проведут митинг. Марш пройдет под лозунгами борьбы с коррупцией. Организаторы марша заявляют, что коррумпированность чиновников, которые не обеспечили безопасность мест массового скопления людей, привела к трагедии.

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