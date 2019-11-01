Молдавские водители, отправляясь на Украину, могут быть крупно оштрафованы

С 1 ноября в соседней стране введены штрафы за несоответствующую критериям безопасности перевозку детей в салонах частных автомобилей.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Верховная Рада Украины приняла поправки в закон об административных правонарушениях за несоответствующую перевозку детей.

Наказывать гривной будут тех водителей, которые перевозят несовершеннолетних в салоне авто без специальных кресел, обеспечивающих безопасность ребенка во время движения. Для тех, кто пренебрежет этим правилом единожды, введен штраф в размере 510 гривен, повторное нарушение будет караться более крупной суммой - 850 гривен. © Sputnik / Miroslav Rotari Санду: злостных нарушителей ПДД надо автоматически лишать водительских прав

В пояснительной записке обращают внимание, что в Правилах дорожного движения Украины определено: "запрещается перевозить детей, рост которых меньше 145 см или не достигших 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства; детей до 16-летнего возраста - в кузове любого грузового автомобиля; организованные группы детей в темное время суток".

Жесткие меры: кого в Молдове могут пожизненно лишить водительских прав>>>

По официальным данным Национальной полиции, ежегодно на дорогах Украины гибнет не менее 3,5 тысячи человек и травмируется не менее 35 тысяч, немалую часть среди пострадавших составляют именно дети. Родители забывают, что игнорирование установленных правил перевозки детей, а особенно относительно пользования автокреслами, может привести к гибели ребенка.

За несоблюдение правил безопасной перевозки детей в Германии нарушители платят штраф в размере 60 евро, в Чехии - 78 евро, в Эстонии - до 400 евро, в Польше - 35 евро.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK