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Меган Маркл

Дональд Трамп пожалел Меган Маркл и дал ей совет

© REUTERS / POOL
Общество
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Sputnik Молдова

Американский лидер оставил все разногласия с герцогиней Сассекской в прошлом и дал ей уникальный совет

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Президент США Дональд Трамп сделал трогательное заявление в поддержку герцогини Сассекской Меган Маркл.

"Надо быть жестче", - сказал американский лидер.

"Она воспринимает все близко к сердцу, и ей пора научиться отстраняться. Я могу ее понять, но ей нужно собраться и стать более жесткой", – цитирует слова президента издание Daily Mail.

Меган Маркл, архивное фото
© AP Photo / Ben Curtis
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Также, считает Трамп, СМИ могут испортить жизнь кому угодно, что ведет к нервному истощению.

Он добавил, что СМИ действительно несправедливы по отношению к супруге принца Гарри.

При этом Трамп также отметил, что до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, он не был знаком с нынешней герцогиней.

Герцога Сассекского же он назвал "хорошим молодым человеком".

"Любая женщина, особенно когда она беременна, достаточно уязвима", - заметил Трамп.

В начале октября стало известно, что принц Гарри подал в суд на таблоиды "Сан" и "Дейли миррор", обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты. А за несколько дней до этого Меган Маркл подала в суд на британскую газету аналогичной направленности "Мейл он санди", опубликовавшую личное письмо, которое она отправила своему отцу. Герцогиня Сассекская обвиняет издание в недобросовестном использовании личной информации и нарушении британского закона об авторском праве.

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