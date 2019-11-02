Кофе для здоровья: ученые рассказали о новой пользе этого напитка

Исследователи из Китая выяснили: если регулярно пить кофе, то можно снизить риск развития заболевания кожи лица.

Китайские ученые на основании проведенного ими исследования пришли к выводу, что регулярное употребление кофе снижает риск развития розацеи,отмечает портал MedicalXpress.

Эксперты сообщают, что отношении случаев развития этой болезни у тех, кто регулярно пил кофе, по отношению к тем, кто выпивал меньше одной чашки в месяц, составляет 0,77.

В рамках своего исследования ученые хотели опровергнуть мнение о том, что кофе не способствует развитию розацеи. Всего ученые проанализировали показатели здоровья более 82 тысяч женщин. В ходе исследования не только не удалось обнаружить какой-либо взаимосвязи между потреблением кофе и развитием розацеи, напротив, ученые зафиксировали снижение вероятности заболевания кожи лица.