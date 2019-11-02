Врачи не советуют летать в короткий отпуск: в чем таится опасность

Чем опасны частые авиаперелеты, почему нельзя отправляться на самолете в краткосрочный отпуск и как избежать проблем, рассказывают медики.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Медики не рекомендуют летать на отдых на короткий срок - например, в длинные выходные, поскольку организм не успеет восстановиться после полета. При этом, если отменить полет нельзя, надо заниматься профилактикой тромбоза глубоких вен.

"Любые перелеты и адаптация к другому климату стоят нашему иммунитету очень дорого, так как адаптироваться можно только за три дня. А тут мы сразу улетаем. Я бы не советовала никому на такой маленький срок летать на самолете. Любой перелет - огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, на весь организм, на иммунную систему. А адаптация идет в каждом регионе - даже за 200 километров", - считает врач-терапевт Людмила Лапа, которую цитирует РИА Новости.

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Больше всего не рекомендуются частые перелеты людям с гипертонией или любыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, в постинсультном и постинфарктном состояниях, а также людям, у которых есть проблемы с щитовидной железой или с сахарным диабетом. Кроме того, по словам медика, перелет во время болезни может привести не только к обострению заболевания, но и к риску заражения других пассажиров.

"Самолет – это замкнутое пространство, если хоть один человек там будет болен, то заболеет весь самолет. Это очень серьезно. Я уж не говорю о людях, которые болеют какими-то составными заболеваниями – ревматоидный артрит и все, что с этим связано. Это нагрузка на суставы, нагрузка на сосуды и на весь организм", - заключила терапевт.

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Григорий Арутюнов посоветовал позаботиться о здоровье вен.

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"Во время перелетов единственное, что от вас требуется, - это сделать все, чтобы не было тромбоза глубоких вен. Поэтому вставайте, ходите, занимайтесь упражнениями для икроножных мышц", - сказал Арутюнов.

Это, по его словам, нужно делать во время перелета на любые расстояния.

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