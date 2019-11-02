Что изменится после Brexit для уроженцев Молдовы, живущих в Великобритании

Среди инициатив, которые обсуждаются в Европейской комиссии, — предложение о покрытии расходов на получение вида на жительство для жителей стран ЕС, которые хотят остаться в Великобритании после Brexit.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Новые возможности могут открыться для граждан Молдовы, которые также обладают гражданством Румынии и живут в Великобритании.

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что приветствует предложение ЕС о возмещении суммы в 72 фунта стерлингов для европейских граждан, которые хотят подать заявление на получение постоянного вида на жительство в Великобритании после Brexit, сообщает газета The Guardian.

Министерство внутренних дел Великобритании завило о намерении взимать 72-фунтовый налог с граждан, претендующих на так называемый "стабильный статус" в Великобритании, что позволит им оставаться в стране на неопределенный срок после Brexit. Заявители должны будут доказать, что они проживают в Великобритании непрерывно в течение как минимум пяти лет и не имеют судимости.

Однако председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер согласился с предложением о том, что Брюссель может покрыть эти расходы из бюджета ЕС.

В ноябре главный переговорщик Европейского парламента по вопросам Brexit Ги Верхофстадт обратил внимание на то, что за семью из пяти человек за подачу заявления на получение вида на жительство придется заплатить 360 фунтов.

"Это очень большая сумма для семьи с низким доходом", - заявил он.

Полная информация о процессе будет объявлена в ближайшем времени. Правительство Британии заявило, что намерено взимать плату, которая "не будет превышать стоимость паспорта" для большинства заявителей.

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