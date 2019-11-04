Игорь Додон поздравил Владимира Путина с Днем народного единства

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. В этот день пройдут праздничные митинги, шествия и концерты в регионах России.

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Игорь Додон поздравил президента России Владимира Путина и весь российский народ с Днем народного единства.

"Этот праздник, посвящённый событиям, произошедшим несколько веков назад, стал символом современной демократической России, которая помнит свое прошлое, чтит своих предков", - говорится в поздравительном сообщении, которое было также опубликовано на странице президента Молдовы в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что народы Молдовы и России объединяют общие история и ценности, дух патриотизма и терпимости, дружбы и культурного взаимообогащения.

Игорь Додон пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья и новых славных дел во имя процветания России, а всем россиянам – мира и благополучия.

День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября с 2005 года. В этот день россиян ждут праздничные митинги, концерты, исторические квесты, этнографические диктанты, фестивали ремесел, культур и традиций народов России и массовое исполнение гимна страны.

Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке. Праздничная дата была установлена в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения российского государства.

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