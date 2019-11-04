Путин проведет заседание, где обсудят продвижение русского языка за рубежом

Совет по русскому языку создан в 2014 году для обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка, координации деятельности в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание совета при главе государства по русскому языку, где будет обсуждаться тема популяризации русского языка и литературы за рубежом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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"Под председательством Владимира Путина 5 ноября состоится заседание совета при президенте по русскому языку. Это первое заседание совета в новом составе", - говорится в сообщении.

Участники заседания обсудят реализацию федерального закона "О государственном языке Российской Федерации", поддержку и популяризацию русского языка и литературы за рубежом, подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина.

Совет по русскому языку создан в 2014 году для обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка, координации деятельности в сфере международного гуманитарного сотрудничества по вопросам развития, защиты и поддержки русского языка.

Новый состав совета, куда, помимо ведущих российских филологов и лингвистов, вошли представители учительского сообщества, историки русской литературы, руководители литературных музеев, писатели и издатели, утвердили 2 августа.

Ранее посол России в Молдове Олег Васнецов заявил о необходимости законодательного закрепления статуса русского языка как инструмента межнационального общения и сохранения учебных заведений с русским языком обучения. Об этом дипломат сообщил на встрече с генеральным директором Агентства межэтнических отношений Молдовы Николаем Рэдицей.

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