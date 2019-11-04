История молдавской золушки: из села Иванча - в топ-менеджеры штата Иллинойс

Повороты судьбы молодой девушки из села Иванча Оргеевского района Аурелии Бурдужа поистине поражают, всего несколько лет назад она попала в США и очень быстро из простой нянечки стала топ-менеджером по недвижимости.

КИШИНЕВ, 4 ноя - Sputnik, Кристина Баш. За короткий срок она смогла стать одним из 200 лучших топ-менеджеров в сфере недвижимости в американском штате Иллинойс, а родилась и прожила большую часть своей жизни Аурелия Бурдужа в селе Иванча Оргеевского района среди живописной природы.

Путь этой девушки к успеху бал нелегок и тернист, однако, приложив максимум усилий, Аурелия смогла воплотить свои мечты в реальность. © AFP 2019 / Marie-Laure MESSANA Молдавским гастарбайтерам на заметку: на Сицилии продают дома за один евро

Сначала, уехав в США в поисках лучшей доли, Аурелия работала простой няней в одной из американских семей. Спустя некоторое время супружеская пара, чьего ребенка нянчила наша соотечественница, предложила ей стать ассистентом на фирме по продаже недвижимости. Благодаря своему трудолюбию, гражданка Молдовы смогла работать и няней, и личным секретарем, с успехом справляясь со всеми, возложенными на нее обязанностями.

Однако в один из дней, когда ничто не предвещало неприятностей, хозяева позвали ее и сказали довольно просто: "It’s time to go" - "пришло время уходить". В недоумении Аурелия покинула работу, абсолютно не поняв, почему именно ее лишили возможности заниматься делами, с которыми она справлялась ответственно.

Собеседница рассказала корреспонденту Sputnik Молдова, что такая ситуация стала для нее настоящим вызовом. Много слез предстояло пролить "молдавской золушке", перед ней не раз захлопывали двери, она постоянно слышала отказы при попытке устроиться на работу, ее предавали, она почти отчаивалась, но никто не впадала в уныние и шла вперед. Свидетельством тому стал успех, которого Аурелии удалось добиться.

"Очень быстро я взлетела по карьерной лестнице, меня включили в топ-200 самых лучших агентов по недвижимости, которые сегодня работают в штате Иллинойс", - рассказала собеседница.

Аурелия твердо убеждена, что главное в ее работе - системный подход и умение быстро найти общий язык с клиентом. Искренность - также важное качество хорошего агента по недвижимости, оно быстро подкупает клиента, он заручается доверием к такому специалисту.

"Если ты - неискренна с клиентом, денег не видать. Я предпочитаю сразу говорить правду в лицо, даже если есть риск разозлить кого-то", - сказала Аурелия. © AP Photo / Antonio Calanni Наши гастарбайтеры в Италии: деньги есть, но от тоски хочется выть

За все восемь лет, что женщина прожила в США, она ни разу не была на Родине. Много раз она подумывала над тем, чтобы бросить все и вернуться домой.

"Я скучала по дому, но всегда появлялись обстоятельства, мешавшие мне приехать в Молдову. Затем у меня родился сын. Это стало мотивацией, чтобы остаться здесь", - рассказала Аурелия.

В 2020 году женщина получит американское гражданство, и вероятность того, что она вернется жить в Молдову, тает с каждым месяцем, прожитым за океаном.

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