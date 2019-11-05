Володин призвал защищать память тех, кто боролся с фашизмом

Председатель ПА ОДКБ уверен, что все страны-члены Ассамблеи должны активно подключиться к работе по защите памяти павших в борьбе с фашизмом на различных международных площадках.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. Председатель Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег-парламентариев активно включиться в работу по защите памяти тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом, сообщает РИА Новости.

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"Речь идет о защите истории, о защите тех, кто себя уже сегодня защитить не может. Они остались лежать в странах Европы, это наши деды, прадеды. Мы здесь все представляем страны, которые участвовали в этой войне, борясь с фашизмом. Надо сделать все для того, чтобы защитить память о тех, кто позволил нам жить", - отметил Володин на пленарном заседании Ассамблеи. © Sputnik / Vladimir Polusatov Как в Молдове отметили 75-ю годовщину освобождения от фашизма - видео

Председатель ПА ОДКБ уверен, что все страны-члены Ассамблеи должны активно подключиться к соответствующей работе на различных международных площадках, в том числе и в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Есть страны, которые являются членами Совета Европы, активно участвуют в деятельности ПАСЕ. Нам правильно было бы здесь активизировать свою деятельность, потому что недопустимо, когда в ряде стран, входящих в Совет Европы, сносятся памятники, надгробия, разрушаются могилы", - отметил Володин.

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По его словам, особенно ярко это проявляется в Польше и некоторых прибалтийских странах.

"Мы не должны допустить этого, поэтому, если вы поддержите, мы попросим наших коллег из Белоруссии, Армении и Сербии, всех тех, кто входит в парламентские структуры Совета Европы... давайте, мы активизируем свою деятельность с тем, чтобы трагедия, которая унесла десятки миллионов жизней, больше не повторилась", - подчеркнул Володин. © Photo : NewsTeam Пропаганда фашизма в Молдове будет преследоваться по закону

ПА ОДКБ на пленарном заседании во вторник приняла рекомендации по совершенствованию национального законодательства государств-членов организации в сфере противодействия распространению нацизма и его проявлений.

В документе сказано, что анализ действующего законодательства государств-членов ОДКБ "выявил в подавляющем большинстве отсутствие не только специальных нормативных актов о противодействии нацизму, но и самого законодательного определения понятия "нацизм".

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