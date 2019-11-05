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Песков рассказал, когда пройдет "Прямая линия" с Путиным

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik Молдова

В 2019 году "Прямая линия" с российским лидером Владимиром Путиным состоялась 20 июня, уже запланировано ее проведение в следующем году.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Проведение "Прямой линии" президента России Владимира Путина запланирована на 2020 год. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Прямая линия" будет в следующем году", - сказал Песков. 
Трансляция прямой линии с президентом России Владимиром Путиным
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Прямая линия" с Путиным: аудитория составила 5,3 миллиона

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Тогда Путину поступило 400 тысяч вопросов. Несмотря на то, что эфир длился около 2,5 часа, на час больше запланированного времени, ответить удалось всего на 46 вопросов.

В 2019 году "Прямая линия" с российским лидером состоялась 20 июня. Она длилась более 4 часов. Всего поступило около 2 миллионов обращений, Путин ответил на 81 вопрос.

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