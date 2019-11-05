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Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по русскому языку

Путин: интерес к русскому языку наблюдается в странах, сотрудничающих с РФ

© Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Sputnik Молдова

Путин подчеркнул, что интерес к изучению русского языка, в том числе в зарубежных странах, напрямую зависит от роста влияния России в мире.

КИШИНЕВ, 5 ноя – Sputnik. В странах, с которыми Россия развивает экономическое сотрудничество, сегодня наблюдается всплеск интереса к русскому языку. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на заседании Совета по русскому языку.

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При этом, Путин подчеркнул, что интерес к изучению русского языка, в том числе в зарубежных странах, напрямую зависит от роста влияния России в мире.

"Интерес в целом к языку, особенно в мире, будет возрастать по мере роста нашего благосостояния в самом широком смысле этого слова... тогда интерес к языку будет. Не будет этого - не будет расти. Хоть у нас еще два-три Толстых появится и четыре Пушкина. Будут просто переводить. А если страна будет мощной, сильной, привлекательной, притягательной - будут учить русский", - сказал президент РФ. 

Путин также отметил, что сам "инструмент" - русский язык - должен быть "в надлежащем состоянии", и об этом надо заботиться.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по русскому языку

Расширенное заседание Совета по русскому языку президент РФ проведет в 2020 году в Казани.

Совет по русскому языку создан в 2014 году для обеспечения развития, защиты и поддержки русского языка, координации деятельности в сфере международного гуманитарного сотрудничества по вопросам развития, защиты и поддержки русского языка.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон в ООН: у русского языка в Молдове статус языка межнационального общения

Новый состав совета, куда, помимо ведущих российских филологов и лингвистов, вошли представители учительского сообщества, историки русской литературы, руководители литературных музеев, писатели и издатели, утвердили 2 августа.

Ранее посол России в Молдове Олег Васнецов заявил о необходимости законодательного закрепления статуса русского языка как инструмента межнационального общения и сохранения учебных заведений с русским языком обучения. Об этом дипломат сообщил на встрече с генеральным директором Агентства межэтнических отношений Молдовы Николаем Рэдицей.

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